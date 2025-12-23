Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

La Administración Trump comenzó a exigir pagos a ciudadanos y residentes que firmaron el Formulario I-864, advirtiendo posibles demandas si no reembolsan los gastos públicos usados por los inmigrantes que patrocinaron.

El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado el envío de cartas oficiales de cobro a ciudadanos y residentes permanentes que actuaron como patrocinadores de inmigrantes , exigiéndoles el reembolso de beneficios públicos utilizados por las personas que respaldaron, incluyendo Medicaid y otros programas de asistencia social .

La información fue confirmada por el subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill , quien explicó que el Departamento está aplicando disposiciones legales vigentes que responsabilizan financieramente a los patrocinadores.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos está alertando a los patrocinadores de inmigrantes que utilizan Medicaid y otros servicios sociales que deberán pagar al gobierno por estos gastos”, declaró O’Neill.

La base legal de estas cartas se encuentra en el Formulario I-864 (Declaración Jurada de Apoyo) , documento obligatorio que debe firmar cualquier persona que patrocine a un familiar inmigrante para obtener la residencia permanente.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla con los medios antes de visitar el "Campamento 57", un centro para inmigrantes detenidos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Angola, Luisiana. (AP Foto/Gerald Herbert)

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) , el I-864 no es un simple trámite , sino un contrato legalmente vinculante entre el patrocinador y el gobierno federal.

Al firmarlo, el patrocinador se compromete a:

Mantener económicamente al inmigrante.

Evitar que se convierta en “carga pública”.

Reembolsar al gobierno por ciertos beneficios públicos recibidos.

¿Cuándo termina la responsabilidad del patrocinador?

La obligación financiera no tiene un plazo corto y se mantiene hasta que ocurra una de estas condiciones:

El inmigrante se convierte en ciudadano estadounidense .

Acumula 40 trimestres de trabajo (aproximadamente 10 años).

Pierde o abandona su residencia permanente.

Fallece.

Hasta que eso ocurra, el patrocinador puede ser legalmente responsable de los costos asumidos por el Estado.

Beneficios que pueden generar cobro

Entre los programas que sí pueden generar reclamaciones están:

Medicaid (en ciertos casos).

Programas de asistencia económica basados en ingresos.

Ayudas estatales y federales específicas.

No obstante, no todos los beneficios aplican. Servicios de emergencia, atención médica urgente o programas no sujetos a evaluación de ingresos pueden estar exentos, según expertos en inmigración.

Debate legal y político

La medida ha reavivado un intenso debate nacional. Legisladores conservadores la defienden como una forma de hacer cumplir la ley y proteger fondos públicos, mientras que organizaciones proinmigrantes advierten que muchos patrocinadores no comprendieron plenamente el alcance financiero del compromiso al firmar el I-864.

El abogado de inmigración Luis Victoria explicó que, aunque las cartas son serias y formales, cada caso puede ser impugnado legalmente, y no todos los reclamos se ejecutan de inmediato.

Sin embargo, expertos coinciden en que la Administración Trump busca endurecer el cumplimiento y enviar un mensaje claro: patrocinar inmigrantes conlleva responsabilidades económicas reales.