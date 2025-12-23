americateve

Trump

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina barata impulsa récord de viajes navideños: promedio nacional en $2.79, por debajo de $2 en 9 estados y ahorros millonarios para conductores

americateve | Redacción América Noticias Miami
El alivio en el surtidor impulsa una de las temporadas festivas más accesibles en años, con millones de estadounidenses en carretera.

Precios a la baja: un respiro para los conductores

A medida que millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las fiestas de fin de año, la caída y estabilidad de los precios de la gasolina se consolida como uno de los mayores alivios económicos de la temporada.

De acuerdo con GasBuddy, el precio promedio nacional del combustible rondará los $2.79 por galón el día de Navidad, por debajo de los casi $3 registrados hace un año. El descenso permitiría a los conductores ahorrar más de $500 millones solo durante la semana festiva.

Además, nueve estados ya reportan precios por debajo de los $2 por galón, una marca que no se veía de forma sostenida desde antes de la pandemia y que confirma el regreso a niveles pre-COVID-19, tras años de volatilidad por interrupciones de suministro y tensiones geopolíticas.

“Si no hay sorpresas, los viajeros verán precios un poco más bajos que la Navidad pasada”, explicó Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy. “Las señales iniciales apuntan a que los precios bajos podrían extenderse a 2026”.

Récord de viajeros impulsado por el ahorro

La AAA proyecta que 122.4 millones de personas viajarán al menos 50 millas estas fiestas, 2.7 millones más que en 2024.

  • 109.5 millones lo harán por carretera (+2% interanual).

  • El automóvil sigue siendo la opción preferida para casi el 90% de los viajeros, gracias a su asequibilidad y flexibilidad.

GasBuddy subraya que los conductores ya disfrutaron de precios bajos en feriados clave como Día del Trabajo y Acción de Gracias, cuando casi 30 estados marcaron valores por debajo de $3.

Contexto político y energía

La tendencia descendente coincide con la agenda de dominio energético de la administración del presidente Donald Trump, que ha reiterado su apuesta por mayor producción interna.

Desde la Casa Blanca señalan que reducir los costos de energía seguirá siendo prioridad en 2026, con el objetivo de aliviar a familias y empresas.

Lo que viene

Con precios históricamente bajos, récord de desplazamientos y señales de estabilidad en el mercado energético, la Navidad de este año se perfila como una de las más accesibles para los automovilistas en más de media década.

