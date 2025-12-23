Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

El rapero cubano denuncia condiciones inhumanas en el centro migratorio Alligator Alcatraz , en Florida: frío extremo, insalubridad, maltrato, falta de atención médica y hacinamiento bajo custodia de ICE.

El rapero cubano Leandro Medina Fellové , conocido artísticamente como Insurrecto , lanzó una dura denuncia pública desde el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz , en Florida, donde permanece recluido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) , a la espera de un proceso de deportación.

En un audio enviado a medios de prensa independientes e influencers cubanos , el artista describió un escenario que calificó de “inhumano y degradante” , marcado por la suciedad, el frío extremo, el maltrato del personal y la ausencia de servicios básicos.

“Estoy en Alcatraz y esto es una reverenda mierda. Aquí los presos son los que tienen que limpiar las celdas sin recursos. Las tazas de los inodoros se tupen y se desbordan porque las tuberías no sirven”, relató Insurrecto.

Según su testimonio, el centro carece de elementos mínimos que sí existen en otras prisiones:

“No hay televisión, no hay tabletas, no hay leche. Solo dan agua en el desayuno, el almuerzo y la comida. Aquí no hay nada”.

Frío extremo, comida deficiente y falta de atención médica

El rapero también denunció bajas temperaturas extremas en áreas comunes como el comedor, donde —según afirma— los detenidos deben comer “temblando de frío”.

“Hay maltrato, hay racismo. Los oficiales tienen una forma horrible de tratar a la gente. No tengo palabras para describir esto”, señaló.

Insurrecto afirmó además que la comida llega fría, el agua “no se puede tomar” y la atención médica es prácticamente inexistente.

“Me enfermé con un virus que ni sé cómo se llama. Los médicos se demoran hasta 72 horas en atenderte y no hay medicinas”, denunció.

Detención por un delito menor

El artista explicó que fue detenido por un delito menor de DUI (conducir bajo la influencia) y cuestionó la severidad del trato recibido:

“Yo no asalté la Casa Blanca, ni maté a nadie, ni robé un banco. Simplemente tuve un mal día y por eso estoy aquí”.

También lamentó la falta de servicios básicos, como barbería o productos de aseo personal:

“No hay ni dónde afeitarse. Esto no es vida”.

Hacinamiento y denuncias reiteradas

De acuerdo con los testimonios recogidos, Alligator Alcatraz alberga a cientos de cubanos, incluidos adultos mayores y migrantes del éxodo del Mariel.

El centro está compuesto por ocho carpas, cada una con ocho jaulas donde permanecen entre 27 y 32 personas. Cada grupo dispone únicamente de tres baños y los detenidos solo pueden ducharse tres veces por semana, sin productos de higiene personal.

Los reclusos aseguran además que no tienen referencia de la hora, viven bajo constante iluminación artificial y carecen de información clara sobre sus procesos migratorios.

“Nos están haciendo la vida un yogur”

Insurrecto cerró su mensaje con un llamado urgente a la comunidad cubana y a los medios de comunicación:

“Por favor, ayuden a que esto se sepa. Aquí nos están haciendo la vida un yogur”, expresó.

Su testimonio se suma a otras denuncias previas sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Florida, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria y aumento de detenciones por parte de ICE.