Cuba

Cuba confirma 33 muertes por chikunguña y dengue: la mayoría son menores de edad en un brote fuera de control

Cuba confirma 33 muertes por chikunguña y dengue, la mayoría menores de edad, en medio de un brote epidemiológico que se expande por todo el país y agrava la crisis sanitaria

Por Redacción América Noticias Miami
Hospital cuba

Redacción | La Habana — El régimen cubano confirmó este lunes un balance devastador de 33 muertes por dengue y chikunguña, en medio de un brote epidemiológico que se expande sin control y golpea con mayor fuerza a menores de edad, según reveló el diario oficial Granma.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, precisó que entre los fallecidos se registraron 12 muertes por dengue, de las cuales 7 corresponden a menores de 18 años, y 21 por chikunguña, con 14 niños y adolescentes entre las víctimas. El Ministerio de Salud Pública (Minsap) evitó ofrecer las edades exactas de los fallecidos.

Un país en “zona de epidemia”

Aunque el Minsap intenta transmitir un mensaje de “descenso” en los síndromes febriles, la viceministra reconoció que casi todas las provincias mantienen una tendencia ascendente y que el corredor endémico ya se encuentra en zona de epidemia en la mayor parte del país, con excepción de Matanzas y la Isla de la Juventud.

Funcionarios del propio régimen han admitido que los menores constituyen el grupo más golpeado por el chikunguña, enfermedad que se expande con velocidad debido al deterioro del sistema sanitario.

Embed - Confirma MINSAP muertes por arbovirosis en Cuba

Los contagios no paran: más de 38.000 casos

La última semana cerró con 5.717 nuevos casos sospechosos de chikunguña, la mayoría diagnosticados solo por criterios clínicos.

El acumulado nacional asciende a 38.938 contagios, de los cuales 1.260 han sido confirmados mediante PCR.

El dengue, por su parte, continúa activo en las 14 provincias y los 43 municipios del país, según el reporte oficial.

Ante la magnitud del brote, las autoridades sanitarias confirmaron que todo caso sospechoso es considerado positivo, práctica habitual en los protocolos cubanos durante emergencias epidemiológicas debido a la falta de recursos diagnósticos.

Aedes aegypti fuera de control

La viceministra Peña García reconoció además que el índice de infestación del mosquito Aedes aegypti alcanzó el 0,89%, una cifra extremadamente alta para el contexto insular.

Entre los territorios más afectados destacan Camagüey, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana.

Mientras el gobierno intenta contener la propagación, la población cubana enfrenta una realidad crítica:

  • escasez de insecticidas,

  • falta de medicamentos,

  • deterioro de los sistemas de saneamiento,

  • hospitales colapsados,

  • y un sistema de vigilancia epidemiológica debilitado.

La crisis sanitaria se agrava mientras el país vive uno de los momentos epidemiológicos más delicados de su historia reciente.

… Noticia en desarrollo …

Deja tu comentario

