Impulsa ley en el congreso de EEUU para impedir sacar a Cuba de la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo

La congresista republicana María Elvira Salazar reintrodujo en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Fighting Opression Until the Reign of Castro Ends, FORCE, por sus siglas en inglés, que intenta impedir que la administración Biden normalice los vínculos con el régimen de La Habana, a menos que se restablezca la libertad y la democracia en Cuba.