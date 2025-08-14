americateve

Cuba

Identifican a dos funcionarios de Bejucal como represores del régimen cubano

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha señalado a Gualberto Perdomo y Miguel Rodríguez Arriera, funcionarios vinculados al municipio de Bejucal, como parte de la lista de “Represores Cubanos”. Ambos están relacionados con la implementación de medidas represivas —como destierros y restricciones de viaje— contra activistas y disidentes políticos.

Represores-cubanos-Gualberto-Perdomo-y-Miguel-Rodriguez-Arriera

Perdomo y Rodríguez Arriera fueron clasificados por la FHRC como represores de "cuello blanco" debido a su participación en prácticas arbitrarias basadas en criterios políticos. Estas acciones incluyeron la notificación de inadmisibilidad a la activista Anamely Ramos, quien fue impedida de regresar al país por orden de las autoridades migratorias cubanas.

La organización independiente ha puesto a disposición de las autoridades internacionales —especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea— la información personal y familiar de estos funcionarios para posibles sanciones bajo la ley Magnitsky, que permite acciones contra quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos o corrupción a gran escala.

