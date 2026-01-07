americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Venezuela

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican al coronel cubano Humberto Alfonso Roca Sánchez, muerto en Venezuela durante una operación de EE. UU. que terminó con la captura de Maduro. Era parte del anillo de seguridad del líder chavista

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Humberto Alfonso Roca Sánchez

El coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, era un pilar del dispositivo de protección personal del exmandatario venezolano

Autoridades cubanas han confirmado la identidad de uno de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, según una lista oficial publicada por el régimen de La Habana.

Las autoridades de Cuba revelaron que uno de los fallecidos fue el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, quien integraba el alto mando del Dispositivo de Seguridad Personal del líder chavista y era considerado pieza clave del esquema de protección directa del exgobernante.

Screenshot 2026-01-07 at 12.14.43AM

Carrera militar y funciones un operador de confianza

Roca tenía una larga trayectoria de servicio dentro de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT) y también se le atribuye experiencia en inteligencia y seguridad estratégica vinculada tanto al aparato castrista como a operaciones conjuntas con Venezuela.

Fuentes y publicaciones en redes sociales, incluyendo perfiles vinculados a medios independientes, señalan que Roca no solo estuvo asignado a la protección de Maduro, sino que también habría acompañado a altos dignatarios internacionales en visitas oficiales, como parte de equipos de seguridad en eventos de alto perfil.

Screenshot 2026-01-07 at 12.14.48AM

Cuba reconoce oficialmente las bajas

El gobierno cubano detalló la lista completa de los 32 militares fallecidos —entre coroneles, mayores, tenientes y otros oficiales— y afirmó que murieron “cumpliendo misiones en Venezuela bajo acuerdos de cooperación” con Caracas, consignando que algunos perdieron la vida “durante el combate” o a raíz de bombardeos en la operación estadounidense.

La publicación de los nombres, que incluye a Roca y a otros oficiales, marca un giro en la narrativa oficial de La Habana, que durante años negó la presencia militar formal en suelo venezolano.

Dos días de duelo nacional

Tras la confirmación de los nombres, el régimen en Cuba decretó dos días de duelo nacional en honor a los militares fallecidos, presentándolos como “héroes” que defendieron a Venezuela y a la alianza entre ambos países. CiberCuba

Implicaciones geopolíticas

La muerte de Roca y otros oficiales cubanos expone la profundidad de la cooperación militar y de inteligencia entre Cuba y Venezuela, en un momento de máxima tensión geopolítica tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y el traslado de ambos (él y su esposa, Cilia Flores) a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Reuters

Expertos en seguridad internacional señalan que la presencia prolongada de personal cubano fue un pilar fundamental de la estructura de protección y control interno del régimen chavista, y que su pérdida representa un golpe no solo operativo, sino también simbólico a la influencia de Cuba en la región.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
marco rubio deja entrever que cuba seria el proximo blanco de mayor presion de ee.uu. tras caida de maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

trump lo confirma tras la caida de maduro: cuba esta lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos fallecidos dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba publica listado con rostros y rangos de 32 militares muertos durante captura de Maduro por EEUU

Destacados del día

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter