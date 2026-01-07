Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

El coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, era un pilar del dispositivo de protección personal del exmandatario venezolano

Autoridades cubanas han confirmado la identidad de uno de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero , según una lista oficial publicada por el régimen de La Habana.

Las autoridades de Cuba revelaron que uno de los fallecidos fue el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez , de 67 años , quien integraba el alto mando del Dispositivo de Seguridad Personal del líder chavista y era considerado pieza clave del esquema de protección directa del exgobernante.

Roca tenía una larga trayectoria de servicio dentro de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT) y también se le atribuye experiencia en inteligencia y seguridad estratégica vinculada tanto al aparato castrista como a operaciones conjuntas con Venezuela.

Fuentes y publicaciones en redes sociales, incluyendo perfiles vinculados a medios independientes, señalan que Roca no solo estuvo asignado a la protección de Maduro, sino que también habría acompañado a altos dignatarios internacionales en visitas oficiales, como parte de equipos de seguridad en eventos de alto perfil.

El gobierno cubano detalló la lista completa de los 32 militares fallecidos —entre coroneles, mayores, tenientes y otros oficiales— y afirmó que murieron “cumpliendo misiones en Venezuela bajo acuerdos de cooperación” con Caracas, consignando que algunos perdieron la vida “durante el combate” o a raíz de bombardeos en la operación estadounidense.

La publicación de los nombres, que incluye a Roca y a otros oficiales, marca un giro en la narrativa oficial de La Habana, que durante años negó la presencia militar formal en suelo venezolano.

Dos días de duelo nacional

Tras la confirmación de los nombres, el régimen en Cuba decretó dos días de duelo nacional en honor a los militares fallecidos, presentándolos como “héroes” que defendieron a Venezuela y a la alianza entre ambos países. CiberCuba

Implicaciones geopolíticas

La muerte de Roca y otros oficiales cubanos expone la profundidad de la cooperación militar y de inteligencia entre Cuba y Venezuela, en un momento de máxima tensión geopolítica tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y el traslado de ambos (él y su esposa, Cilia Flores) a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Reuters

Expertos en seguridad internacional señalan que la presencia prolongada de personal cubano fue un pilar fundamental de la estructura de protección y control interno del régimen chavista, y que su pérdida representa un golpe no solo operativo, sino también simbólico a la influencia de Cuba en la región.