Identifican al hombre del televisor que protagonizó la imagen más VIRAL del huracán Melissa

Una foto tomada en Santiago de Cuba se convierte en símbolo de la tragedia: un hombre, con el agua al pecho, intenta salvar un viejo televisor entre la corriente desatada por el huracán Melissa .

La imagen, registrada por el fotógrafo Yamil Lage para la agencia AFP , ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las fotografías más emblemáticas del paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

En ella, se observa a un hombre avanzando entre aguas turbias, con un televisor antiguo en brazos, símbolo de resistencia, apego y desesperación frente a la pérdida.

Según la agencia Associated Press (AP) , el hombre vivía en la casa inundada y trataba de recuperar sus pertenencias mientras las aguas del río San Juan arrasaban el vecindario.

Otras imágenes del mismo momento —tomadas por el fotógrafo Ramón Espinosa — muestran al hombre acompañado por otro individuo que viste un uniforme similar al del Ministerio del Interior (MININT) , lo que generó debate en redes sobre si eran rescatistas o vecinos.

AP aclaró que ambos eran residentes locales que intentaban salvar lo poco que les quedaba, incluyendo un perro, un colchón y un ventilador que colocaron sobre una plancha metálica para mantenerlos a salvo.

Un reflejo de la dura realidad en Cuba

El actor Facundo, reconocido por su papel en Vivir del Cuento, reaccionó conmovido al ver la fotografía y pidió ayuda para contactar al protagonista:

“Si alguien lo conoce, por favor, háganle llegar mi número de teléfono 239-470-8181”, escribió en sus redes, con la intención de ofrecer apoyo.

La foto ha sido compartida miles de veces, generando una ola de empatía entre los cubanos. Muchos la interpretan como un símbolo de la lucha cotidiana en un país donde perder lo poco que se tiene puede ser devastador.

“En Cuba es muy difícil recuperar algo material, los precios son inalcanzables”, escribió una usuaria en Facebook.

Otro comentario destacaba: “Entiendo que preservar la vida es lo más importante, pero es muy doloroso ver cómo las personas pierden sus bienes”.

Melissa deja devastación en el oriente cubano

La fotografía fue tomada en Santiago de Cuba, una de las provincias más afectadas por el huracán Melissa. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río San Juan, que inundó barrios enteros y dejó a cientos de familias sin hogar ni electricidad.

De acuerdo con reportes oficiales, más de 735.000 personas fueron evacuadas en la región oriental.

El huracán Melissa, que tocó tierra en la madrugada del 29 de octubre de 2025, llegó con vientos de hasta 295 km/h, tras devastar Jamaica como ciclón de categoría 5.

Las imágenes difundidas por AFP, AP y Reuters muestran el nivel de destrucción: techos arrancados, viviendas colapsadas, caminos bloqueados y comunidades enteras bajo el agua.

La escena del hombre con su televisor se ha convertido, sin proponérselo, en el rostro humano del desastre, un retrato de la vulnerabilidad y la fuerza del pueblo cubano frente a la adversidad.