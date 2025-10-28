americateve

Huracán Melissa

Huracán Melissa se fortalece mientras se aproxima a Jamaica y Cuba: vientos de 280 km/h y trayectoria cada vez más peligrosa

El huracán Melissa alcanza categoría 5 con vientos de 280 km/h y se acerca peligrosamente a Jamaica y Cuba, provocando alerta máxima en el Caribe

El poderoso huracán Melissa continúa intensificándose sobre el mar Caribe y mantiene la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 175 mph (280 km/h).

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema ha aumentado su velocidad de traslación y ha modificado ligeramente su rumbo durante las últimas horas, lo que lo acerca aún más a Jamaica y el oriente de Cuba.

Melissa se desplaza más rápido y cambia su trayectoria

A las 5:00 a.m. (hora del Este) de este martes, la presión central del huracán se ubicaba en 901 milibares, una señal del nivel extremo de su intensidad.

El NHC indicó que Melissa cambió su desplazamiento hacia el norte-noreste (25°), en lugar del norte-noroeste reportado en el parte anterior.

Esta alteración lo sitúa a solo 115 millas (180 km) de Kingston, es decir, 20 millas más cerca de Jamaica que en el informe previo.

Durante la madrugada, el ciclón también duplicó su velocidad de movimiento, pasando de 2 mph (3.2 km/h) a 5 mph (8 km/h). Los expertos advierten que este incremento marca el inicio de una fase más dinámica, que podría llevar a Melissa a tocar tierra en Jamaica hoy mismo y avanzar hacia el oriente cubano durante la madrugada.

Jamaica en alerta máxima: “Impacto inminente y extremadamente peligroso”

El NHC advirtió que “Melissa tocará tierra como un huracán extremadamente peligroso sobre Jamaica”, lo que podría causar daños catastróficos.

El fenómeno ya azota la isla con vientos de tormenta tropical:

  • En Kingston, se registran ráfagas de hasta 93 km/h.

  • En Montego Bay, los vientos alcanzan los 91 km/h.

Sin embargo, estos valores son solo el preámbulo del impacto principal, previsto para las próximas horas.

Las autoridades advierten que en zonas montañosas o elevadas, las ráfagas podrían ser 30% más intensas, generando un “fallo estructural total” en construcciones vulnerables y provocando la caída de árboles y tendidos eléctricos.

Marejada ciclónica e inundaciones devastadoras

El NHC prevé una marejada ciclónica de entre 9 y 13 pies (hasta 4 metros) sobre el nivel del mar en la costa sur de Jamaica, acompañada de oleaje destructivo.

En la costa noroeste, incluyendo Montego Bay, el mar podría elevarse entre 2 y 4 pies.

Además, la lluvia será otro factor de alto riesgo:

  • Se esperan entre 15 y 30 pulgadas (38 a 76 cm) en gran parte de la isla.

  • En zonas puntuales, podrían acumularse hasta 40 pulgadas (más de un metro) de precipitación.

Estas condiciones podrían provocar inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra masivos, tanto en áreas urbanas como rurales.

Cuba también en la ruta de Melissa

Aunque el centro del huracán aún no ha alcanzado territorio cubano, los efectos indirectos ya se sienten en el oriente del país, con fuertes lluvias y ráfagas de viento desde Guantánamo hasta Santiago de Cuba.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) mantiene vigilancia constante, mientras las autoridades locales preparan planes de evacuación y refugios temporales.

Situación actual del huracán Melissa (martes 5:00 a.m. EDT)

  • Categoría: 5 (escala Saffir-Simpson)

  • Vientos sostenidos: 175 mph (280 km/h)

  • Presión central: 901 mb

  • Dirección: Norte-noreste (25°)

  • Velocidad de traslación: 5 mph (8 km/h)

  • Ubicación: 115 millas (180 km) al sur de Kingston, Jamaica

