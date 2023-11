'¿Hasta cuándo hay que aguantar?', otro grupo de madres protesta en el Gobierno de Marianao

Reinoso dijo que estaba cansada de explicaciones, que no se retiraría de allí sin una respuesta. Mientras protestaba, esta madre sostenía de la mano a su hijo pequeño. " Lo que tienen es una falta de respeto. Yo reclamo mis derechos como madre y no me voy a cansar. Ustedes (el Gobierno) saben que les hago una directa tras de otra. Ahora mismo yo no trabajo, osaron ponerme aquí en el 'can' de Marianao que yo era revendedora de productos, ¿de dónde si ustedes no tienen para dárselo al pueblo?", detalló Reinoso.

En otra transmisión realizada a través de su perfil de Facebook, Reinoso continuó desde las afueras del Gobierno de Marianao: "Ahora nos mandaron a brincar para afuera porque un tal Yudisney nos va a atender. Antes no lo decía y me quedaba callada porque tenía miedo, pero ya duele más ver las cosas de tu hijo que aguantar el miedo a que te hagan algo. Canel suelta esto (el Gobierno) que tú no puedes más, abajo la dictadura, abajo los Castro. Mira cuántos niños hay, cuántos enfermos, cuántos te están pidiendo visa humanitaria y ustedes no hacen nada".

Sobre las posibles consecuencias que le traería lo que estaba haciendo, Reinoso advirtió: "Y no me van a reprimir, no me van a callar porque yo estoy exigiendo los derechos de mi hijo como madre cubana. Vamos a ver cuántas horas me tienen aquí parada a esperar a que me atiendan. Las directas me las están tumbando, se caen".

Aunque no trascendió ninguna conexión entre ambos hechos, esta protesta ocurrió mientras otras madres se manifestaron en la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), ubicada en el barrio El Vedado del municipio habanero Plaza de la Revolución. Estas exigían mejores tratamientos para sus hijos ante la desatención acumulada con sus respectivos padecimientos.

Ilsa Ramos, una de las manifestantes del MINSAP, también ofreció detalles de esa protesta en su perfil de Facebook: "Nos metieron para una oficina a darnos muela y que cuáles eran nuestros reclamos. Hace mucho tiempo que no hay la carbamazepina que necesita mi niño y mi hermano me la tiene que mandar de España. Hace poco no le quisieron hacer análisis y casi se me muere por una infección en los riñones. Yo todo eso lo planteé y lo que hicieron fue darme muela".

Ramos ya no se encontraba en el MINSAP cuando realizó su publicación. Al momento en que se redacta esta nota, Reinoso no ha vuelto a publicar nada más en su perfil de Facebook.