Haila y Tekashi 6ix9ine se reúnen en el polémico Santa María Music Fest

"Bendecido domingo, mis amores, como siempre les digo: la música es la única medicina que no tiene contraindicaciones", dijo Mompié en Instagram antes de agradecer a 6ix9ine y a la pareja de este, "Yailin la más viral", una cantante e influencer dominicana que también participó en el evento.

Sobre el presunto organizador del festival, Mombié dijo: "¡Boris, eres muy grande!". Arencibia afirmó un día antes en Instagram que su objetivo era crear una "unión" y llevar "alegría" al pueblo. "Aunque me criticaron, me ofendieron y me juzgaron, yo estoy aquí para ser un enlace entre todos mis cubanos", dijo en una transmisión en vivo.