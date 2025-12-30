americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
CADECA

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Cadeca abrirá 20 nuevas oficinas para vender dólares desde el 30 de diciembre, aplicando un margen sobre la tasa oficial del Banco Central. Persisten colas virtuales, límites y críticas por falta de transparencia

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
pesos cubanos cuba

La medida amplía puntos de venta, pero mantiene colas virtuales, límites estrictos y precios por encima del tipo de cambio del Banco Central

A partir del 30 de diciembre de 2025, las Casas de Cambio (Cadeca) comenzarán a operar 20 nuevas oficinas en todo el país para la venta de divisas bajo el nuevo sistema de tasa de cambio flotante, establecido por el Banco Central de Cuba (BCC).

La expansión fue confirmada por la propia Cadeca, que detalló que estas oficinas se suman a la red ya existente, donde hasta ahora había al menos una Cadeca por provincia. Sin embargo, la ampliación no garantiza disponibilidad real de dólares, en un contexto marcado por largas colas virtuales, meses de espera y un límite máximo de 100 USD por operación.

Venta con turno digital… y paciencia infinita

Según la información oficial, el proceso de compra seguirá gestionándose a través de la plataforma MiTurno, integrada en la aplicación Transfermóvil, lo que obliga a los usuarios a inscribirse en colas digitales sin certeza sobre la fecha real de acceso a la divisa.

Además, Cadeca aplicará un “margen comercial” sobre la tasa fijada por el BCC, lo que encarece el precio final del dólar por encima del valor oficial anunciado, una práctica que ha generado críticas por falta de transparencia y por su impacto directo en el poder adquisitivo de la población.

Provincias “priorizadas” y otras relegadas

La distribución de las nuevas oficinas no es uniforme. La Habana y Villa Clara concentran el mayor número de aperturas, con cuatro nuevas Cadecas cada una, mientras provincias como Guantánamo solo recibirán una.

Listado completo de las nuevas Cadecas habilitadas para venta de dólares

La Habana (HAB):

  • CC Línea y Paseo (Plaza de la Revolución)

  • CC Galería 3ra y 70 (Playa)

  • CC Neptuno (Centro Habana)

  • CC Santa Catalina (10 de Octubre)

Villa Clara (VCL):

  • CC Ciencias Médicas (Santa Clara)

  • Suc. Caibarién (Caibarién)

  • Suc. Remedios (Remedios)

  • CC La Campana (Manicaragua)

Sancti Spíritus (SS):

  • CC Hospital Provincial (Sancti Spíritus)

  • Suc. Cabaiguán (Cabaiguán)

Camagüey (CMG):

  • Suc. Florida (Florida)

  • Suc. Esmeralda (Esmeralda)

Guantánamo (GTM):

  • CC Guantánamo II (Guantánamo)

Artemisa (ART):

  • Suc. Bauta (Bauta)

Horarios especiales por fin de año

Cadeca informó que:

  • Las oficinas en aeropuertos y hoteles mantendrán su horario habitual.

  • El resto de las Cadecas cerrarán del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

  • El 3 de enero reabrirán solo hasta las 11:30 a.m.

Una devaluación histórica que sigue sacudiendo la economía

La implementación de la tasa flotante comenzó el 18 de diciembre, cuando el BCC fijó el dólar en 1 USD = 410 CUP, lo que representa una devaluación del 242 % frente a la tasa anterior de 120 CUP.

El economista Pedro Monreal calificó la medida como la mayor devaluación monetaria registrada en el mundo en 2025, con consecuencias directas sobre salarios, precios y ahorro interno.

Exigen transparencia: ¿cuántos dólares se venden realmente?

Monreal también pidió al Gobierno transparentar las operaciones reales de compra y venta de divisas, solicitando datos públicos sobre el monto diario de dólares vendidos en el llamado “segmento 3” del mercado oficial.

En su blog El Estado como tal, el economista subrayó que sin cifras verificables, resulta imposible confirmar que la tasa flotante se forma a partir de transacciones reales y no de decisiones administrativas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ignacio lo vuelve a hacer: banco central de cuba alerta sobre nuevo engano masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

luis alberto garcia responde a lis cuesta y abel prieto por la navidad imperialista en cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

jose daniel ferrer logra tener su primer carro a los 55 anos tras decadas de represion en cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

indignacion en cuba: no coman papa ni arroz, la sugerencia en la tv cubana que desato furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Destacados del día

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter