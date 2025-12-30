Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

La medida amplía puntos de venta, pero mantiene colas virtuales, límites estrictos y precios por encima del tipo de cambio del Banco Central

A partir del 30 de diciembre de 2025 , las Casas de Cambio ( Cadeca ) comenzarán a operar 20 nuevas oficinas en todo el país para la venta de divisas bajo el nuevo sistema de tasa de cambio flotante , establecido por el Banco Central de Cuba (BCC).

La expansión fue confirmada por la propia Cadeca , que detalló que estas oficinas se suman a la red ya existente, donde hasta ahora había al menos una Cadeca por provincia . Sin embargo, la ampliación no garantiza disponibilidad real de dólares , en un contexto marcado por largas colas virtuales , meses de espera y un límite máximo de 100 USD por operación .

Según la información oficial, el proceso de compra seguirá gestionándose a través de la plataforma MiTurno , integrada en la aplicación Transfermóvil , lo que obliga a los usuarios a inscribirse en colas digitales sin certeza sobre la fecha real de acceso a la divisa.

Además, Cadeca aplicará un “margen comercial” sobre la tasa fijada por el BCC, lo que encarece el precio final del dólar por encima del valor oficial anunciado, una práctica que ha generado críticas por falta de transparencia y por su impacto directo en el poder adquisitivo de la población.

Provincias “priorizadas” y otras relegadas

La distribución de las nuevas oficinas no es uniforme. La Habana y Villa Clara concentran el mayor número de aperturas, con cuatro nuevas Cadecas cada una, mientras provincias como Guantánamo solo recibirán una.

Listado completo de las nuevas Cadecas habilitadas para venta de dólares

La Habana (HAB):

CC Línea y Paseo (Plaza de la Revolución)

CC Galería 3ra y 70 (Playa)

CC Neptuno (Centro Habana)

CC Santa Catalina (10 de Octubre)

Villa Clara (VCL):

CC Ciencias Médicas (Santa Clara)

Suc. Caibarién (Caibarién)

Suc. Remedios (Remedios)

CC La Campana (Manicaragua)

Sancti Spíritus (SS):

CC Hospital Provincial (Sancti Spíritus)

Suc. Cabaiguán (Cabaiguán)

Camagüey (CMG):

Suc. Florida (Florida)

Suc. Esmeralda (Esmeralda)

Guantánamo (GTM):

CC Guantánamo II (Guantánamo)

Artemisa (ART):

Suc. Bauta (Bauta)

Horarios especiales por fin de año

Cadeca informó que:

Las oficinas en aeropuertos y hoteles mantendrán su horario habitual.

El resto de las Cadecas cerrarán del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 .

El 3 de enero reabrirán solo hasta las 11:30 a.m.

Una devaluación histórica que sigue sacudiendo la economía

La implementación de la tasa flotante comenzó el 18 de diciembre, cuando el BCC fijó el dólar en 1 USD = 410 CUP, lo que representa una devaluación del 242 % frente a la tasa anterior de 120 CUP.

El economista Pedro Monreal calificó la medida como la mayor devaluación monetaria registrada en el mundo en 2025, con consecuencias directas sobre salarios, precios y ahorro interno.

Exigen transparencia: ¿cuántos dólares se venden realmente?

Monreal también pidió al Gobierno transparentar las operaciones reales de compra y venta de divisas, solicitando datos públicos sobre el monto diario de dólares vendidos en el llamado “segmento 3” del mercado oficial.

En su blog El Estado como tal, el economista subrayó que sin cifras verificables, resulta imposible confirmar que la tasa flotante se forma a partir de transacciones reales y no de decisiones administrativas.