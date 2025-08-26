Gabriela Sofía "La Pitón" y Sheila Fraguela ponen fin a su matrimonio cinco meses después de su boda en La Habana

El mundo digital cubano recibió con sorpresa la noticia de la ruptura entre las influencers Gabriela Sofía, conocida como La Pitón, y su esposa Sheila Fraguela, apenas cinco meses después de haberse casado en La Habana.

La separación fue confirmada por Gabriela a través de sus historias de Instagram, donde envió un mensaje a sus seguidores —a quienes llama cariñosamente “pitones”— agradeciendo el apoyo recibido en este difícil momento.

“Sí, la relación mía y de Sheila ha terminado. Ha sido un capítulo que voy a cerrar y les pido de corazón que el respeto sea parte de esta parte de mi vida”, expresó la influencer, al tiempo que aseguró que, aunque persiste el dolor, confía en que con el tiempo podrá hablar del tema con mayor serenidad.

El matrimonio entre ambas, celebrado en la capital cubana, había sido considerado un símbolo de amor y unión a pesar de la distancia, pues Sheila residía en Miami y viajó a la isla para concretar la boda. El evento se convirtió en uno de los momentos más mediáticos de la farándula digital cubana, donde la pareja compartía con frecuencia contenido de humor, música y baile que mostraba su complicidad.

“Gracias por tanto cariño, gracias por el apoyo constante todos estos días… En algún momento el dolor pasará y será muy fácil hablar de esto. LOS AMO, y sé que comenzaremos juntos, ustedes y yo, a vivir nuevos caminos”, añadió Gabriela en su comunicado.

Fiel a su estilo directo, también dedicó unas palabras a quienes la critican en redes sociales: “Y bueno, a los haters: ESTE ES SU MOMENTO, BIENVENIDOS NUEVAMENTE”.

La relación entre Gabriela y Sheila comenzó en 2023 y rápidamente captó la atención dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, tras la boda comenzaron a circular rumores sobre una posible mudanza de La Pitón a Miami, un proyecto que finalmente no se concretó.

En las últimas horas, Gabriela publicó una selfie con una flor roja en el cabello y un mensaje reflexivo en Instagram, mientras que Sheila eliminó todas las publicaciones de su cuenta, gesto que avivó aún más la reacción de los seguidores.

La separación de Gabriela Sofía y Sheila Fraguela marca el cierre de una de las historias más seguidas en la farándula digital cubana, que pasó de la ilusión de una boda celebrada en redes a un final inesperado que mantiene en vilo a miles de seguidores dentro y fuera de la isla.