Ciudadano extranjero atropella a nueve personas en La Habana: una mujer falleció y ocho permanecen hospitalizados

Un trágico accidente sacudió la madrugada de este lunes a La Habana, cuando un ciudadano extranjero arrolló a nueve personas en distintos puntos de la capital cubana.

Como consecuencia del hecho, una mujer de 35 años perdió la vida y otras ocho resultaron heridas, informó el Ministerio del Interior (MININT).

De acuerdo con la nota oficial, el suceso ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el conductor, que circulaba a gran velocidad por áreas de Centro Habana y La Habana Vieja, embistió a varias personas en la vía pública.

Screenshot 2025-08-25 at 9.27.10AM El responsable del atropello fue detenido inmediatamente por las fuerzas del orden y se encuentra bajo proceso investigativo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad, nacionalidad ni detalles sobre un posible estado de embriaguez.

Las ocho víctimas que sobrevivieron al accidente permanecen ingresadas en hospitales de la capital, donde reciben atención médica especializada.

El MININT calificó el hecho como “lamentable” y aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y posibles motivaciones del suceso.

Medios oficialistas como Juventud Rebelde y Cubadebate replicaron el comunicado del Ministerio del Interior y señalaron que se espera un informe más detallado en las próximas horas.