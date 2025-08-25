americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Ciudadano extranjero atropella a nueve personas en La Habana: una mujer falleció y ocho permanecen hospitalizados

Un extranjero atropelló a nueve personas en La Habana; una mujer murió y ocho heridos reciben atención médica. El autor fue detenido

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
policia Cuba.png

Un trágico accidente sacudió la madrugada de este lunes a La Habana, cuando un ciudadano extranjero arrolló a nueve personas en distintos puntos de la capital cubana.

Como consecuencia del hecho, una mujer de 35 años perdió la vida y otras ocho resultaron heridas, informó el Ministerio del Interior (MININT).

De acuerdo con la nota oficial, el suceso ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el conductor, que circulaba a gran velocidad por áreas de Centro Habana y La Habana Vieja, embistió a varias personas en la vía pública.

Screenshot 2025-08-25 at 9.27.10AM

El responsable del atropello fue detenido inmediatamente por las fuerzas del orden y se encuentra bajo proceso investigativo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad, nacionalidad ni detalles sobre un posible estado de embriaguez.

Las ocho víctimas que sobrevivieron al accidente permanecen ingresadas en hospitales de la capital, donde reciben atención médica especializada.

El MININT calificó el hecho como “lamentable” y aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y posibles motivaciones del suceso.

Medios oficialistas como Juventud Rebelde y Cubadebate replicaron el comunicado del Ministerio del Interior y señalaron que se espera un informe más detallado en las próximas horas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
turismo en cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

Turismo en Cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

la diosa responde a flor de cuba: te puede llegar una carta de deportacion

La Diosa responde a Flor de Cuba: "Te puede llegar una carta de deportación"

cuba: polemica en redes por video de enfermera cubana bailando en hospital

CUBA: Polémica en redes por video de enfermera cubana bailando en hospital

el ministro del interior de cuba se reune con el jefe de la policia de china

El ministro del Interior de Cuba se reúne con el jefe de la Policía de China

Destacados del día

Trinidad y Tobago respalda despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Trinidad y Tobago respalda despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Fallece a los 83 años Carlos Quintas, figura emblemática del teatro, la radio y la televisión en Cuba

Fallece a los 83 años Carlos Quintas, figura emblemática del teatro, la radio y la televisión en Cuba

Ciudadano extranjero atropella a nueve personas en La Habana: una mujer falleció y ocho permanecen hospitalizados

Ciudadano extranjero atropella a nueve personas en La Habana: una mujer falleció y ocho permanecen hospitalizados

ICE arresta en San Diego a cubano de 71 años acusado de narcotráfico

ICE arresta en San Diego a cubano de 71 años acusado de narcotráfico

Una oficina del servicio de correos británico Royal Mail en Londres, el jueves 10 de octubre de 2013. (AP Foto/Lefteris Pitarakis, Archivo)

Servicios postales europeos suspenden envíos de paquetes a EEUU por aranceles de importación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter