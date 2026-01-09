americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Crisis económica, falta de petróleo y emigración abren un escenario complejo para Cuba

LA HABANA (AP) — Primero fue una crisis económica de cinco años que atenazó a Cuba generando una masiva ola de emigrantes. Ahora, la inestable situación de Venezuela —uno sus mayores soportes comerciales— podría causar más aprietos a la isla e incrementar la diáspora de sus habitantes.

Una persona observa la llegada del petrolero Ocean Mariner, Monrovia, a la bahía de La Habana, Cuba, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Una persona observa la llegada del petrolero Ocean Mariner, Monrovia, a la bahía de La Habana, Cuba, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Desde 2020, y pese al apoyo de sus aliados políticos, la nación caribeña apenas pudo salir adelante para conseguir petróleo con el que mover su economía, al tiempo que millones de personas se marcharon agobiadas por los apagones, la carestía o el desabastecimiento.

Ahora, los cubanos observan preocupados las incidencias en Venezuela —entre sus cercanos socios ideológicos—cuyos embarques de crudo estarían comprometidos tras la captura de barcos tanqueros por parte de Estados Unidos y la salida del poder de Nicolás Maduro.

Para los expertos, el resultado podría ser una mayor asfixia de la economía cubana incrementando la emigración de isleños.

Una economía tambaleante

“La situación económica es realmente deprimente”, dijo a The Associated Press Ernesto Macías, un médico de 53 años, mientras esperaba en una larga fila para realizar trámites frente a la Embajada de España en La Habana. “Cada día estamos peor y sobre todo (se emigra) por los hijos de uno, que merecen un futuro mejor”.

Aunque la economía cubana nunca terminó de despegar luego de la caída de la Unión Soviética en los años 90, vivió una relativa prosperidad entre 2000 y 2019 con el auge del turismo y la exportación de servicios, níquel, rones o tabaco. Aunque siempre dependió de Venezuela para el petróleo.

Con la llegada en 2020 de la pandemia del COVID-19 y sobre todo un radical incremento de las sanciones de Estados Unidos para presionar por cambios políticos, que asfixió a todos los sectores de la nación caribeña, la crisis se desató con fuerza.

Petróleo, el insumo estratégico

En cuanto al combustible, Cuba apenas produce un 40% de sus necesidades y además gasta cada año unos 2.000 millones de dólares en compras de alimentos básicos en el mercado internacional, que suelen entregarse subvencionados a toda la población, como el arroz.

“Basado en servicios de rastreo por satélite, Cuba recibe actualmente 35.000 barriles diarios de Venezuela y 5.500 barriles diarios de México ”, indicó a la AP Jorge Piñón, un experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. “Y aproximadamente 7.500 barriles diarios de Rusia”, agregó.

El miércoles las autoridades estadounidenses informaron que habían incautado dos tanqueros venezolanos, con lo que suman al menos cuatro desde que Washington advirtiera en diciembre que interceptaría las cargas venezolanas en alta mar.

El gobierno estadounidense tiene la intención de controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial tras capturar a Maduro en una incursión militar efectuada el sábado en Caracas. La Habana estuvo entre los primeros en rechazar la operación.

No hay confirmación oficial de que el combustible incautado o los barcos vinieran a Cuba, aunque los expertos consideran que cualquier obstrucción en la línea de abastecimiento tiene un impacto debido a la fragilidad de la economía isleña.

En un recorrido el viernes la AP pudo observar las colas usuales de automóviles en las gasolineras sin llegar a los extremos de 2024, cuando estas se extendieron por días. Tampoco hubo un incremento de apagones a los ya fuertes que sufre la población y se programan semanalmente.

Repercusión en la ola migratoria

“El más probable escenario es un aumento significativo de la migración”, dijo a The Associated Press el economista cubano Arturo López Levy, investigador asociado al Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de Denver y profesor de la Universidad Estatal de Georgia.

El escenario de crisis de los últimos cinco años reconfiguró la demografía de la isla: envejecimiento, disminución de la natalidad y una dramática emigración, que en un 80% es de personas entre los 15 y 59 años, la edad laboral.

Cuba cerró 2024 con 9,7 millones de habitantes y en diciembre de 2025 funcionarios dijeron que había en la isla 9,6 millones.

Cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas indicaron que entre 2020 y 2024 la nación experimentó un descenso de 1,4 millones de personas. Para los expertos el factor clave es la migración externa.

Estados Unidos era el principal destino de cubanos hasta enero de 2025, cuando la ofensiva en contra de los inmigrantes cerró las fronteras. Ahora, según los expertos, hay muchas personas en tránsito por México y Brasil e instalaciones de migrantes en España.

“La migración ha sobrepasado lo que en demografía llamaríamos la cúspide de su potencial, como variable”, dijo a la AP Juan Carlos Albizu-Campos, economista cubano especializado en población del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. “Los montos han sido tan brutales que es difícil que se vuelvan a repetir porque ya toda la gente que tenía los recursos para emigrar lo ha hecho”.

Sin embargo, “las salidas van a continuar”, aclaró Albizu-Campos.

“El combustible es un factor que lo afecta todo, empezando por los precios”, explicó el experto sobre la crisis en Venezuela y un potencial recorte de los envíos. “La gente va a sentir que estamos en peores condiciones y personas que no hubieran tenido la estrategia de irse van a sentir la necesidad (de partir)".

————

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

Destacados del día

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

ARCHIVO - El presidente Donald Trump baila mientras abandona el escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter