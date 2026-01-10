americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Bruno Rodríguez responde a las amenazas de Donald Trump contra Cuba, reafirmando que el pueblo cubano defenderá la soberanía “aunque cueste vidas”. La confrontación política ocurre en medio de tensiones por la captura de Maduro y la crisis económica en la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Bruno Rodriguez

El canciller cubano rechaza las declaraciones de Trump sobre Cuba y reafirma la resistencia del pueblo ante amenazas externas

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este lunes a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando las afirmaciones como una amenaza directa contra la soberanía de la isla y reafirmando la postura del gobierno de La Habana de defender el país “a toda costa”.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial en X (antes Twitter), Rodríguez afirmó que “por esta tierra, estamos dispuestos a dar nuestras vidas” en defensa de la nación frente a lo que describió como presiones externas de Washington.

Respuesta directa a Trump

Las declaraciones del canciller se producen en respuesta a comentarios de Trump en los que aseguró que Cuba estaría “listas para caer” tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y la probable interrupción del apoyo económico que Caracas brindaba a La Habana.

Rodríguez calificó las palabras del mandatario estadounidense como un “desconocimiento total” de la realidad cubana y una repetición, según él, de una “agenda de mentiras” impulsada por ciertos sectores políticos, incluidos los cubano-americanos.

Soberanía y resistencia

El canciller cubano subrayó que la defensa de la soberanía nacional es un principio fundamental para la isla y que los cubanos no cederán ante amenazas externas. En su mensaje, Rodríguez evocó la historia de resistencia del pueblo cubano y calificó cualquier intento de presión como una “agresión imperialista”.

Sus palabras reflejan un tono confrontativo que se ha reforzado en los últimos días, desde que Trump advirtió que la isla enfrentaba dificultades económicas severas tras la caída del apoyo venezolano.

Contexto de tensiones crecientes

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump afirmó que sin el apoyo petrolero venezolano, la economía cubana enfrenta serias dificultades.

Mientras tanto, expertos independientes señalan que la economía cubana ya enfrenta una crisis profunda, caracterizada por apagones, escasez de bienes básicos y una significativa emigración de jóvenes, lo que sugiere un contexto interno complejo más allá de las declaraciones políticas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump reubica buques de guerra al norte de cuba tras operacion contra maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

avion de cubana de aviacion obligado a regresar a cuba tras no poder aterrizar en venezuela: ¿que se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

trump afirma que cuba cuelga de un hilo y sugiere que el regimen esta cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Una persona observa la llegada del petrolero Ocean Mariner, Monrovia, a la bahía de La Habana, Cuba, el viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Crisis económica, falta de petróleo y emigración abren un escenario complejo para Cuba

Destacados del día

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Un edificio residencial resulta dañado tras un ataque aéreo ruso durante una fuerte tormenta de nieve en Kiev, Ucrania, la madrugada del viernes 9 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ucraniano incendia depósito de petróleo ruso tras nuevo misil hipersónico de Moscú

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter