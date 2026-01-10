Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

El canciller cubano rechaza las declaraciones de Trump sobre Cuba y reafirma la resistencia del pueblo ante amenazas externas

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla , respondió este lunes a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , calificando las afirmaciones como una amenaza directa contra la soberanía de la isla y reafirmando la postura del gobierno de La Habana de defender el país “a toda costa”.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial en X (antes Twitter) , Rodríguez afirmó que “por esta tierra, estamos dispuestos a dar nuestras vidas” en defensa de la nación frente a lo que describió como presiones externas de Washington.

Las declaraciones del canciller se producen en respuesta a comentarios de Trump en los que aseguró que Cuba estaría “listas para caer” tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y la probable interrupción del apoyo económico que Caracas brindaba a La Habana.

Rodríguez calificó las palabras del mandatario estadounidense como un “desconocimiento total” de la realidad cubana y una repetición, según él, de una “agenda de mentiras” impulsada por ciertos sectores políticos, incluidos los cubano-americanos.

Soberanía y resistencia

El canciller cubano subrayó que la defensa de la soberanía nacional es un principio fundamental para la isla y que los cubanos no cederán ante amenazas externas. En su mensaje, Rodríguez evocó la historia de resistencia del pueblo cubano y calificó cualquier intento de presión como una “agresión imperialista”.

Sus palabras reflejan un tono confrontativo que se ha reforzado en los últimos días, desde que Trump advirtió que la isla enfrentaba dificultades económicas severas tras la caída del apoyo venezolano.

Contexto de tensiones crecientes

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump afirmó que sin el apoyo petrolero venezolano, la economía cubana enfrenta serias dificultades.

Mientras tanto, expertos independientes señalan que la economía cubana ya enfrenta una crisis profunda, caracterizada por apagones, escasez de bienes básicos y una significativa emigración de jóvenes, lo que sugiere un contexto interno complejo más allá de las declaraciones políticas.