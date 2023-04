"Fue por un tema deportivo": el pelotero Iván Prieto aclara que se quedó en Miami no por problemas políticos

“La decisión mía primeramente fue por tema deportivo porque yo quiero superarme y quiero probarme en un béisbol de un poco más de nivel… Sentí como que me estaba estancando un poco”, dijo en entrevista con el periodista Henry Morales.

Prieto había entrenado dos años atrás en Estados Unidos pero en aquella ocasión regresó a Cuba. Si en este torneo cambió su decisión fue, según dijo, porque sentía que ya no crecería profesionalmente en la isla.

El jugador contó que los primeros días en Miami fueron difíciles. “Yo tomé la decisión por temas completamente deportivos, no por más nada y por eso me alejé también de las redes sociales y de todas esas cosas para evitar cualquier tipo de comentarios, cualquier tipo de insinuaciones que no quería”, aclaró.