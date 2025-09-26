americateve

Villa Clara

Fiscalía General identifica al presunto asesino de un capitán de la PNR en Villa Clara

El crimen generó una rápida respuesta institucional, lo que contrasta con los crímenes que se cometen a diario en contra da la población común

americateve | Redacción América Noticias Miami
Policia CUba

La Fiscalía General de la República de Cuba confirmó la identidad del presunto responsable del asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, ocurrido el pasado viernes en la carretera que conecta Caibarién con Remedios, en Villa Clara.

Según la nota oficial, el acusado es Nectzary Morales Vázquez, aunque el vocero oficialista Humberto López difundió en sus redes sociales el nombre de Nectzary Morales Gálvez, generando confusión sobre el segundo apellido que aún no ha sido aclarada.

Los hechos

Mesa Rodríguez, de 62 años, fue hallado con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. En la escena del crimen no se encontró su arma reglamentaria, lo que refuerza las sospechas de que pudo haber sido sustraída por el agresor.

El oficial, conocido en la zona por el sobrenombre de “Cal Viva”, era jefe de sector en La Reforma, Caibarién. Su muerte provocó una inmediata movilización institucional, muy distinta a la respuesta oficial frente a crímenes que afectan a ciudadanos comunes.

Proceso judicial en marcha

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado permanece bajo prisión provisional, mientras avanzan las diligencias de instrucción. El Ministerio Público aseguró que ejercerá la acción penal ante los tribunales con sanciones “acordes a la gravedad de los hechos”.

En su comunicado, la Fiscalía afirmó que actúa “en el marco de la legalidad” y con respeto a los derechos constitucionales, aunque no ofreció detalles sobre el móvil del crimen, las pruebas recolectadas ni la cadena de custodia. El silencio sobre estos aspectos clave ha generado cuestionamientos en torno a la transparencia del proceso.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Minint) anunció que el acusado será procesado “con el rigor que establece la justicia revolucionaria”, una expresión habitual en casos considerados de seguridad interna.

Funeral oficial y perfil del capitán

El sábado se celebró una ceremonia de despedida en Taguasco, Sancti Spíritus, con ofrendas florales en nombre de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Mesa Rodríguez había ingresado en la PNR en 2004 y acumulaba más de dos décadas de servicio en distintas funciones, entre ellas agente del orden, chofer de móvil operativo y jefe de sector. Fue ascendido al grado de capitán por estímulo y en junio recibió la distinción “Elogio a la Virtud” durante el aniversario 64 del Minint.

El Minint lo describió como un funcionario en “primera línea de combate contra el delito” y militante activo del Partido Comunista. Sin embargo, en redes sociales aparecieron testimonios que recordaban su apodo de “Cal Viva”, en alusión a presuntos métodos represivos, lo que contrasta con la imagen oficial de un funcionario ejemplar.

