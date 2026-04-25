TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Momentos de máxima tensión sacudieron Washington cuando agentes del Servicio Secreto evacuaron de emergencia al presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, tras registrarse un tiroteo en el Hotel Washington Hilton.
El mandatario resultó ileso, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que se escucharan múltiples disparos dentro del recinto donde se desarrollaba el evento.
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Caos en segundos: disparos y evacuación inmediata
Testigos reportaron entre cinco y ocho detonaciones, lo que desató pánico entre los asistentes:
Periodistas y funcionarios se lanzaron al suelo
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Gritos de alerta se escucharon en todo el salón
Equipos tácticos tomaron posiciones con armas desenfundadas
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Respuesta inmediata de seguridad
El Servicio Secreto activó el protocolo de emergencia:
Trump y la primera dama fueron evacuados
El vicepresidente JD Vance también fue puesto a salvo
El edificio fue asegurado por fuerzas de seguridad
Helicópteros sobrevolaron la zona mientras unidades policiales rodeaban el hotel.
Tirador detenido
Autoridades confirmaron que el sospechoso fue arrestado poco después del incidente, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad o motivaciones.
Mensaje de Trump tras el incidente
Minutos después, el presidente reaccionó públicamente a través de Truth Social, destacando la rápida acción de las fuerzas del orden:
“Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido… el show debe continuar”.
Evento bajo alta tensión
La cena reunía a figuras clave del gobierno, medios y celebridades, en un ambiente ya marcado por tensiones políticas previas.
Este incidente reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en eventos de alto perfil en Estados