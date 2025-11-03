americateve

Trump

Trump culpa a los demócratas por el retraso en los cupones de alimentos y ordena buscar una vía legal para financiarlos

El presidente Donald Trump culpa a los demócratas por el retraso en los pagos del programa SNAP y ordena buscar una vía legal para financiar los cupones de alimentos tras fallos judiciales que cuestionan al USDA durante el cierre del gobierno

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump SNAP food stamps

El presidente Donald Trump responsabilizó este viernes a los demócratas por el retraso en el pago de los cupones de alimentos del programa SNAP, en medio del cierre parcial del gobierno federal.

Trump aseguró que ha dado instrucciones a sus abogados para encontrar una vía legal inmediata que permita financiar el programa y evitar que millones de estadounidenses queden sin ayuda alimentaria.

“NO quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y reabrir el gobierno”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Según explicó, sus asesores legales no están convencidos de tener la autoridad para usar ciertos fondos disponibles, por lo que pidió a los tribunales federales que aclaren cómo puede financiarse legalmente el SNAP lo antes posible.

Fallos judiciales obligan al Gobierno a actuar

La decisión de Trump responde a fallos de jueces federales en Massachusetts y Rhode Island, que rechazaron el argumento del Departamento de Agricultura (USDA) sobre la imposibilidad de usar un fondo de contingencia para cubrir los pagos del programa de asistencia alimentaria.

Los tribunales ordenaron considerar el uso de esos fondos de emergencia para garantizar las prestaciones del mes de noviembre, mientras continúa el cierre gubernamental que afecta a miles de empleados federales y programas sociales.

“Si el tribunal nos da la orientación legal adecuada, será un honor para mí proporcionar los fondos, como lo hice con los salarios de las fuerzas armadas y la policía”, añadió el presidente.

SNAP: un pilar de la seguridad alimentaria en EE.UU.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) beneficia a más de 40 millones de estadounidenses, incluidos niños, adultos mayores y familias de bajos ingresos.

Además de combatir la inseguridad alimentaria, SNAP estimula la economía local, ya que los fondos se destinan directamente a comercios de alimentos en todo el país.

De acuerdo con datos del USDA, cada dólar invertido en el programa genera hasta 1.50 dólares en actividad económica, lo que lo convierte en un componente esencial de la estabilidad económica y social en Estados Unidos.

