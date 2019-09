Experimento para reordenar transporte en La Habana fracasa

En apenas cinco meses de su aplicación, hoy escasean los ruteros, son astronómicos los precios de los taxis libres y los metro taxis están en crisis cada fin de semana.

Un reporte del sitio digital Diario de Cuba sobre rutas de taxis en La Habana reveló que pese a las regulaciones del régimen, el precio por carrera de los taxis libres aumento de 10 a 25 pesos.

Embed

En el caso de los choferes privados que se sumaron a la modalidad de taxis ruteros, muchos hoy no circulan porque esta variante tiene tantas obligaciones, reglas y prohibiciones que ni los beneficios les compensan seguir en esas rutas.

Por otra parte, ni los más de 500 microbuses que compró el régimen para el transporte público en la capital han podido frenar la crisis.

Los fines de semana ellos operan como taxis libres y por tanto lo hacen con precios superiores a los cinco pesos cubanos por tramo que les impusieron como tarifa las nuevas regulaciones estatales.

En apenas cinco meses, el fracasado experimento del transporte público en La Habana también provocó que más de cuatro mil taxistas privados no renovaran su licencia de cuentapropistas porque prefirieron no sumarse a un proyecto que sólo ha traído un agravamiento de una crisis que por ahora no parece tener salida.