Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaría manteniendo conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y hombre de confianza de Raúl Castro , en lo que podría convertirse en el primer intento estructurado de explorar una transición política en Cuba al margen del aparato formal del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con el reporte, los intercambios no se estarían realizando a través del Partido Comunista ni de la cancillería cubana, sino directamente con el círculo más cercano al liderazgo histórico.

El expresidente Raúl Castro, a la derecha, choca el puño con un hombre a su llegada a una manifestación contra el embargo estadounidense y en demanda de la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en La Habana, Cuba, el viernes 20 de diciembre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

“No llamaría a esto negociaciones tanto como conversaciones sobre el futuro”.

Sin embargo, el objetivo sería evaluar escenarios de cambio político en la isla.

Rodríguez Castro, conocido como “Raulito” y apodado “El Cangrejo”, forma parte del entorno cercano a Raúl Castro y mantiene vínculos con el conglomerado militar-empresarial GAESA, que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Contexto de máxima presión

Las conversaciones se producen en un momento de fuerte presión sobre La Habana:

Endurecimiento de sanciones energéticas

Advertencias comerciales a países proveedores de crudo

Crisis económica y apagones prolongados en Cuba

El presidente Trump declaró recientemente que su administración está “hablando con gente de los más altos niveles en Cuba” y que la isla “debería hacer un trato”.

Contradicciones oficiales

El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, aseguró recientemente que no existe diálogo de alto nivel con Washington, declaraciones recogidas por EFE.

También afirmó que Cuba no discutirá:

Reformas constitucionales

Cambios en el sistema socialista

Liberación de presos políticos

No obstante, el reporte de Axios sugiere que Washington estaría optando por un canal paralelo y discreto.

¿Modelo Venezuela?

Fuentes citadas por Axios indican que Rubio vería en el nieto de Castro a una figura pragmática, con perfil empresarial y menos ideologizado.

Algunos analistas comparan el esquema con la estrategia aplicada en Venezuela, donde se promovió una transición negociada preservando parte de la estructura de poder.

En el caso cubano, el escenario sería más complejo:

No existe oposición institucionalizada

Economía más deteriorada

Mayor concentración del poder militar

¿Transición o reconfiguración?

Aunque el gobierno cubano niega negociaciones formales, la información apunta a un diálogo exploratorio que podría marcar un punto de inflexión.

La interrogante clave es qué tipo de transición estaría dispuesto a aceptar el aparato castrista y bajo qué garantías.

Por ahora, se trata de conversaciones preliminares.

Pero en el actual contexto de crisis energética y presión internacional, incluso un diálogo discreto podría tener implicaciones estratégicas mayores.