La Habana

De La Habana a París: la modelo cubana que Chanel convirtió en su nueva musa

La modelo cubana c hace historia al protagonizar la campaña Primavera–Verano 2026 de Chanel, consolidando el talento de Cuba en la alta costura internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Jhayna Duarte

Jhayna Duarte protagoniza la campaña Primavera–Verano 2026 y marca un hito para el talento cubano en la alta costura internacional

La modelo cubana Jhayna Duarte se ha convertido en el nuevo rostro de la campaña Primavera–Verano 2026 de Chanel, una producción de alto perfil donde arte, elegancia y minimalismo se fusionan en una estética dominada por tonos neutros, esculturas y luz de estudio. Su participación consolida un salto histórico del talento formado en Cuba hacia la élite de la moda global.

Embed - Jhayna Duarte on Instagram: "@thefemm.co @mjmolinaphoto @storytellersthestudio @lizmaya_makeupart"
View this post on Instagram

Un salto de La Habana a la alta costura parisina

Formada en La Habana, Duarte es hoy una de las modelos cubanas más reconocidas de su generación. Desde temprana edad mostró vocación artística y, a los 14 años, inició su preparación en la escuela Entre Poses (La Maison), donde recibió formación integral en modelaje, actuación, danza y canto.

Su carrera creció con rapidez, llevándola a colaborar con diseñadores nacionales e internacionales y a desfilar en Semanas de la Moda y plataformas clave como Arte y Moda, referentes del sector en la isla.

Embed - Jhayna Duarte on Instagram: "melrose and me on film @womenmanagementla"
View this post on Instagram

Disciplina, constancia y formación académica

En entrevista con CubaPLUS Latinos, Duarte —quien estudia Sociología en la Universidad de La Habana— subrayó la importancia de la constancia:

“Llevo casi diez años en esta profesión. Si amas lo que haces, tienes que dar tu mejor versión. Así funciona la vida también”.

El desfile que marcó su carrera

Uno de los momentos más exigentes de su trayectoria fue el desfile por el 500 aniversario de La Habana en el Capitolio Nacional:

“Bajar más de cincuenta escalones con tacones y un vestido de cola fue un reto que nunca olvidaré”.

Más que pasarela: fotografía, cine y teatro

Duarte mantiene una fuerte conexión con la fotografía editorial, que concibe como un lenguaje expresivo:

“No es solo posar; es comunicar”.

Además, es actriz con formación en el ISA, domina inglés y estudia francés en la Alianza Francesa de Cuba. Como creadora independiente impulsa el proyecto El Sueño, con el que protagonizó el cortometraje Los mismos zapatos.

Proyección internacional

Con su llegada a una campaña global de Chanel, Jhayna Duarte confirma el potencial internacional de las nuevas generaciones de modelos cubanas, capaces de competir en las grandes pasarelas del mundo sin renunciar a su identidad y formación.

Embed - Jhayna Duarte on Instagram: ""
View this post on Instagram
Deja tu comentario

