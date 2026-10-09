HISTÓRICO EN CUBA: Industriales estrena patrocinador privado en su camiseta tras 65 Series Nacionales de Béisbol

El equipo Industriales de La Habana protagonizó un cambio histórico en el béisbol cubano al convertirse en el primer conjunto de la Serie Nacional que incorpora el logotipo de un patrocinador privado en su uniforme , una transformación inédita en las 65 ediciones del principal campeonato de pelota de la isla.

La empresa A Granel , dedicada a la comercialización de combustible en Cuba, aparece ahora en las tradicionales camisetas blancas y azules del conjunto capitalino, mientras su publicidad también fue colocada en las vallas del jardín central del Estadio Latinoamericano .

El acuerdo, reportado por la agencia Associated Press (AP), rompe con décadas de restricciones a la publicidad comercial y al patrocinio privado dentro del sistema deportivo cubano.

La novedad ocurre, además, en medio de una profunda crisis económica que ha obligado a reducir el calendario de la Serie Nacional, limitar los desplazamientos de los equipos y buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Durante décadas, el béisbol cubano funcionó bajo un modelo estatal que rechazaba la publicidad comercial en los uniformes de sus equipos.

Tras la eliminación del béisbol profesional en Cuba al concluir la temporada 1960-1961 y la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el deporte quedó organizado bajo principios de amateurismo y financiamiento estatal.

Ese modelo excluyó durante años la participación directa de patrocinadores privados en las camisetas de los conjuntos nacionales.

Ahora, Industriales se convierte en el primer equipo en exhibir oficialmente una marca privada durante una Serie Nacional, según el reporte de AP.

La decisión representa un giro significativo para uno de los símbolos más reconocibles del deporte cubano.

Una empresa privada de combustible patrocina al equipo más emblemático de La Habana

El patrocinador es A Granel, una compañía dedicada a distribuir combustible a negocios privados cubanos.

Según la información publicada, la empresa comenzó a operar aproximadamente en junio de 2026 en Arroyo Arenas, municipio La Lisa, en La Habana.

Su actividad incluye la comercialización de diésel importado desde Estados Unidos, que vende a empresas privadas registradas.

El precio reportado es de:

2,50 dólares por litro de diésel.

La compañía utiliza instalaciones de Cubalub, filial de la petrolera estatal CUPET.

Una representante de A Granel aseguró que la empresa cuenta con capital extranjero y cumple con sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, no se han identificado públicamente sus socios, la procedencia exacta del capital ni todos los detalles de su estructura jurídica.

Gasolina, comida y bates: lo que recibirá Industriales

Aunque el valor económico del contrato no ha sido divulgado, los responsables del béisbol cubano adelantaron algunos de los beneficios que recibirá el conjunto habanero.

El patrocinio contempla recursos destinados a cubrir necesidades esenciales del equipo.

Entre ellos:

Combustible para garantizar el transporte de los peloteros.

Alimentación durante las actividades deportivas.

Bates y uniformes para los integrantes del conjunto.

Mejoras en los terrenos e instalaciones deportivas.

El acuerdo beneficia al equipo completo y no constituye un patrocinio individual para determinados jugadores.

El mánager de Industriales, Guillermo Carmona, respaldó públicamente la iniciativa.

“Creo que es una buena idea. Se están tomando nuevas medidas y hay un cambio en muchas políticas en el país. Creo que esto es algo que ayudará”, declaró.

El Gobierno autoriza una práctica que durante décadas rechazó

La llegada de publicidad privada al uniforme de Industriales fue posible gracias a cambios regulatorios aprobados durante 2025.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, confirmó que el nuevo marco legal permite este tipo de contratos.

Sin embargo, los acuerdos nacionales deben canalizarse mediante Cubadeportes S.A., entidad estatal encargada de gestionar actividades y relaciones comerciales vinculadas al deporte.

Esto significa que la incorporación de patrocinadores privados no supone una privatización de los equipos.

El Estado continúa controlando el marco institucional bajo el cual se negocian y ejecutan estos contratos.

La crisis del combustible obliga a recortar la Serie Nacional

El patrocinio llega en un momento especialmente difícil para el béisbol cubano.

La 65.ª Serie Nacional, iniciada el 4 de octubre, comenzó con una modificación importante de su formato debido a las limitaciones económicas y de transporte.

<box> **Así cambió la Serie Nacional de Béisbol**

IndicadorAntesTemporada 2026Partidos por equipo7544Reducción—31 partidosPorcentaje de reducción—41,3%Equipos participantes1616

La competencia fue dividida en zonas Este y Oeste para reducir desplazamientos y consumo de combustible.

</box>

El costo logístico de una temporada nacional supera los 600.000 dólares, según cifras oficiales citadas en los reportes sobre la crisis del torneo.

La escasez de combustible ha obligado a reorganizar viajes, concentrar encuentros y reducir el número de partidos.

Solo 300 pelotas para 16 equipos

Las dificultades económicas también afectan directamente la preparación de los deportistas.

Durante los meses previos al campeonato se reportó que únicamente se habían distribuido 300 pelotas para los 16 equipos participantes.

Esto equivale a un promedio de menos de 19 pelotas por conjunto.

Las provincias también tuvieron que asumir la responsabilidad de conseguir sus propios bates.

La situación evidencia las limitaciones materiales que enfrenta el deporte nacional, incluso en una disciplina que históricamente ha sido presentada por las autoridades como uno de los principales símbolos del país.

Cuba suspendió campeonatos juveniles por falta de combustible

La crisis no afecta exclusivamente a la Serie Nacional.

En mayo de 2026, las autoridades deportivas suspendieron los campeonatos nacionales de las categorías:

Sub-12, Sub-15 y Sub-18.

La razón principal fue la falta de combustible para garantizar el transporte interprovincial de los participantes.

La suspensión de estas competencias también genera preocupación por sus consecuencias sobre la formación y desarrollo de nuevas generaciones de peloteros.

A esas dificultades se suma la salida de numerosos deportistas cubanos hacia ligas extranjeras.

Reportes recientes señalan que al menos 103 atletas habían abandonado el país en años anteriores, reflejo del deterioro de las condiciones del sistema deportivo y de la búsqueda de oportunidades profesionales en el exterior.

Del rechazo a la publicidad capitalista a buscar financiamiento privado

El acuerdo con A Granel también tiene una dimensión política y económica.

Durante décadas, el gobierno cubano presentó el deporte profesional y la publicidad comercial como prácticas incompatibles con el modelo socialista.

Sin embargo, las limitaciones presupuestarias actuales han llevado a las autoridades a permitir mecanismos de financiamiento que anteriormente eran rechazados.

La incorporación de un patrocinador privado al uniforme de Industriales representa uno de los ejemplos más visibles de ese cambio.

El contraste es especialmente llamativo porque el patrocinador comercializa combustible importado de Estados Unidos, país con el que La Habana mantiene profundas tensiones políticas y económicas.

Mientras el gobierno cubano cuestiona las sanciones estadounidenses, una empresa que distribuye diésel procedente de ese mercado participa ahora en el financiamiento de uno de los equipos deportivos más importantes de la isla.

Los aficionados respaldan el cambio

La novedad también ha generado reacciones entre seguidores de Industriales.

Luisa Álvarez, aficionada de 55 años citada por AP, valoró positivamente la llegada del patrocinio privado.

“Es importante que se haya dado este paso. Somos conscientes de la situación que atraviesa el país”, expresó.

Para parte de la afición, el acuerdo puede contribuir a mejorar las condiciones de los jugadores y aliviar algunos de los problemas logísticos que enfrenta el campeonato.

Sin embargo, todavía se desconoce cuánto dinero representa el contrato y qué proporción de las necesidades del equipo podrá cubrir.

¿Llegarán los patrocinadores privados a otros equipos?

El caso de Industriales podría abrir la puerta a acuerdos similares para otros conjuntos de la Serie Nacional.

El nuevo marco regulatorio permite la participación de patrocinadores, aunque bajo supervisión y gestión institucional.

La posibilidad de extender este modelo dependerá de la disponibilidad de empresas interesadas, los términos económicos de los contratos y las autorizaciones correspondientes.

Por ahora, Industriales marca el precedente.

Después de 65 ediciones de la Serie Nacional, un equipo cubano lleva por primera vez en su camiseta la marca de una empresa privada.

Y el cambio llega precisamente cuando el béisbol de la isla necesita recursos tan básicos como combustible, alimentación, uniformes y pelotas para mantener sus competencias.

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