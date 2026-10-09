¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

Nuevas imágenes satelitales de Cayo Piedra del Sur, el exclusivo enclave utilizado durante décadas por Fidel Castro y su familia, muestran la aparente instalación de paneles solares en varias edificaciones del complejo , mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, con prolongados apagones y graves dificultades para garantizar el suministro eléctrico a la población.

El hallazgo fue divulgado por Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba , durante una entrevista concedida a Martí Noticias, en la que presentó una comparación de imágenes satelitales captadas entre abril y septiembre de 2026.

Según el investigador, las fotografías permiten identificar nuevas instalaciones fotovoltaicas en un lugar históricamente reservado para el descanso y la recreación de integrantes de la familia Castro.

La revelación vuelve a colocar bajo atención el mantenimiento de propiedades vinculadas a la antigua cúpula gobernante cubana, especialmente en un momento en que millones de ciudadanos enfrentan interrupciones diarias del servicio eléctrico.

De acuerdo con la investigación difundida por Martí Noticias, la comparación de dos imágenes satelitales permite observar modificaciones recientes en determinadas edificaciones del complejo.

2 de abril de 2026 y al 27 de septiembre de 2026.

Según Domínguez, en la imagen más reciente aparecen estructuras compatibles con paneles solares fotovoltaicos que no eran visibles en la fotografía anterior.

Los equipos estarían ubicados sobre el techo de una vivienda destinada a invitados y en un almacén cercano a una planta eléctrica.

La diferencia entre ambas fechas sugiere que las instalaciones fueron incorporadas durante ese período.

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar su capacidad de generación, si ya están funcionando o cuánto costó su instalación.

¿Dónde está Cayo Piedra, el refugio privado de Fidel Castro?

Cayo Piedra del Sur se encuentra frente a la costa meridional de Matanzas, aproximadamente a 15 kilómetros de Bahía de Cochinos.

El enclave está formado por dos pequeñas islas conectadas mediante un puente de hormigón armado de más de 260 metros.

Durante décadas, el lugar fue descrito como uno de los espacios de descanso más exclusivos utilizados por Fidel Castro y su entorno familiar.

Su ubicación apartada y las restricciones de acceso permitieron mantener buena parte de sus instalaciones fuera de la vista pública.

El complejo dispone, según investigaciones periodísticas anteriores, de diferentes edificaciones destinadas a alojamiento, actividades recreativas, servicios y seguridad.

Una isla transformada en residencia privada desde los años 70

Según declaraciones anteriores de Luis Domínguez recogidas por CubaNet, Fidel Castro conoció el lugar en 1961, después de la invasión de Bahía de Cochinos.

Posteriormente habría ordenado convertirlo en un espacio privado de descanso.

Las principales obras comenzaron a mediados de la década de 1970 bajo la dirección de Osmany Cienfuegos, hermano del comandante Camilo Cienfuegos.

El proyecto transformó los cayos en un complejo con instalaciones destinadas al uso de la familia Castro y sus invitados.

Entre las estructuras descritas figuran:

Residencias privadas y alojamientos para visitantes.

Piscina y espacios recreativos.

Helipuerto.

Muelles para embarcaciones.

Planta de generación eléctrica.

Instalaciones para trabajadores y personal de seguridad.

Un puente de hormigón que conecta las dos islas.

El acceso al lugar ha estado históricamente restringido, lo que ha dificultado conocer de manera independiente su funcionamiento y utilización actual.

Helipuerto, yates y una base logística para las actividades de los Castro

La investigación también describe la existencia de una infraestructura de apoyo en Caleta del Rosario, utilizada para el transporte y abastecimiento del complejo.

Según la información publicada por Martí Noticias, desde esa zona habrían operado más de diez embarcaciones destinadas a diferentes actividades.

Entre ellas se mencionan el traslado de personal, labores de vigilancia y excursiones de pesca.

El enclave también ha sido relacionado con jornadas recreativas de Fidel Castro y otros integrantes de su familia.

Las nuevas publicaciones incluyen fotografías históricas de Fidel Castro, Raúl Castro y Vilma Espín durante actividades de descanso y pesca.

Sin embargo, esas imágenes históricas no permiten establecer quién utiliza actualmente las instalaciones ni con qué frecuencia.

Paneles solares mientras Cuba sufre apagones prolongados

La aparición de posibles instalaciones fotovoltaicas en Cayo Piedra coincide con un momento especialmente crítico para el sistema eléctrico cubano.

Durante 2026, el país ha enfrentado frecuentes averías en centrales termoeléctricas, escasez de combustible y déficits de generación que han provocado apagones prolongados.

En numerosas comunidades, las interrupciones afectan actividades cotidianas como la conservación de alimentos, el bombeo de agua, la atención de servicios básicos y el funcionamiento de pequeños negocios.

En ese contexto, las imágenes del enclave históricamente vinculado a Fidel Castro generan preguntas sobre la distribución de recursos energéticos y las prioridades de inversión.

El contraste resulta especialmente llamativo porque las fotografías sugieren una modernización del suministro eléctrico de una instalación de acceso restringido mientras buena parte de la población continúa enfrentando dificultades para disponer de electricidad.

¿Quién pagó la instalación de los paneles solares?

Esta es una de las principales interrogantes que deja la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado documentos públicos que permitan conocer:

El costo de los equipos fotovoltaicos.

La empresa encargada de instalarlos.

El origen del financiamiento.

La capacidad de generación de los paneles.

Quién utiliza actualmente el complejo.

Tampoco se ha confirmado si las instalaciones forman parte de un proyecto financiado por organismos estatales, entidades empresariales o recursos privados.

Por tanto, aunque las imágenes apuntan a modificaciones recientes, no existe información suficiente para determinar cuánto dinero se invirtió ni quién autorizó los trabajos.

¿Sigue siendo Cayo Piedra una residencia de la familia Castro?

El enclave ha estado históricamente asociado a Fidel Castro y su círculo familiar.

Sin embargo, la información difundida no permite confirmar quiénes son sus ocupantes o beneficiarios actuales.

Tampoco se ha establecido si continúa funcionando como residencia privada, instalación recreativa o complejo administrado por alguna entidad estatal.

Las fotografías satelitales permiten identificar estructuras y posibles cambios físicos, pero no revelan quién controla administrativamente la propiedad.

Esa falta de transparencia constituye uno de los aspectos centrales de las nuevas preguntas planteadas por los investigadores.

Las fotografías de los Castro en actividades recreativas

La divulgación de imágenes de Cayo Piedra coincide con la publicación de otros materiales históricos relacionados con las actividades privadas de integrantes de la familia Castro.

Recientemente, periodistas independientes difundieron fotografías atribuidas a jornadas de pesca y recreación de Fidel y Raúl Castro a bordo de embarcaciones.

En algunas imágenes aparecen acompañantes y miembros del entorno familiar, incluida Vilma Espín.

Los comunicadores que publicaron esos archivos destacaron el contraste entre el acceso de la dirigencia a instalaciones recreativas y las limitaciones económicas que durante décadas ha enfrentado la población cubana.

No obstante, las fotografías no establecen por sí solas el origen de los recursos utilizados para financiar esas actividades.

El contraste entre los privilegios de la élite y la crisis nacional

La investigación sobre Cayo Piedra vuelve a abrir el debate sobre las propiedades e instalaciones reservadas históricamente a las principales figuras del poder cubano.

Mientras el Gobierno sostiene que la crisis energética obliga a adoptar medidas de ahorro y limitar el consumo eléctrico, las imágenes satelitales sugieren que determinadas instalaciones de acceso restringido han recibido mejoras recientes.

La existencia de paneles solares no demuestra por sí misma un uso indebido de fondos públicos.

Sin embargo, la falta de información sobre el financiamiento, la administración y los beneficiarios del complejo impide evaluar la justificación y el costo de esas inversiones.

Cayo Piedra, un enclave rodeado de interrogantes

A más de una década de la muerte de Fidel Castro, el complejo de Cayo Piedra del Sur continúa siendo objeto de interés por su historia y sus vínculos con la antigua dirigencia cubana.

Las nuevas imágenes satelitales aportan indicios de modificaciones realizadas entre abril y septiembre de 2026.

Pero todavía quedan preguntas fundamentales:

¿Quién utiliza actualmente la isla?

¿Quién financia su mantenimiento?

¿Cuánto costaron los paneles solares?

¿Qué entidad administra las instalaciones?

Por ahora, la investigación muestra una aparente modernización energética en un enclave históricamente reservado a la familia Castro, mientras Cuba continúa enfrentando graves dificultades para garantizar electricidad a millones de ciudadanos.

El hallazgo no confirma el origen del dinero utilizado, pero vuelve a poner bajo escrutinio las prioridades de inversión y la falta de transparencia sobre instalaciones vinculadas a la élite gobernante cubana.