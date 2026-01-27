Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Mientras millones de cubanos enfrentan apagones y escasez de combustible, un análisis del gobierno de EE. UU. revela que gran parte del petróleo venezolano fue enviado a Asia para su reventa.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró este martes que Cuba revendió cerca del 60 % del petróleo subsidiado que recibió de Venezuela entre finales de 2024 y 2025 , en medio de una de las crisis energéticas más graves que vive la isla en décadas.

Según la investigación publicada por El Nuevo Herald y basada en un análisis no divulgado previamente por Washington , Cuba habría recibido alrededor de 70,000 barriles diarios de crudo y derivados venezolanos durante ese periodo, pero después habría enviado a Asia unos 40,000 barriles por día , equivalentes a casi el 60 % de esa cantidad, para su reventa comercial.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, calificó la operación como una prueba de que el régimen cubano “prioriza su propio enriquecimiento” mientras los ciudadanos sufren apagones, escasez de combustible y cortes prolongados de electricidad.

“Los cubanos de a pie merecen saber la verdad sobre por qué el régimen oculta miles de millones en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de invertir en electricidad, infraestructura y necesidades básicas”, afirmó la fuente.

Expertos en energía y analistas habían sospechado durante años que parte del petróleo venezolano no llegaba a las termoeléctricas cubanas , sino que era comercializado en mercados internacionales. En diciembre pasado, fuerzas estadounidenses incautaron cerca de la costa venezolana un petrolero vinculado a la llamada “flota oscura” , que había transferido parte de su carga a otro buque con destino a Asia.

Datos que cambian la percepción

Las cifras del análisis oficial superan con creces las estimaciones previas de otras agencias, que ubicaban los envíos venezolanos a Cuba en un rango mucho menor. Esto sugiere que una parte significativa del petróleo nunca llegó a la isla para aliviar su déficit energético.

Contexto crítico: fin de la alianza energética

Este escándalo surge justo cuando la alianza energética entre Caracas y La Habana se encuentra en fuerte tensión tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, lo que ha prácticamente interrumpido el suministro petrolero venezolano.

En paralelo, se han reportado casos de buques petroleros que cambiaron su rumbo durante la travesía, como el caso del Mia Grace, que desvió su destino hacia República Dominicana en plena travesía, generando incertidumbre sobre la llegada de combustible a Cuba.

Además, la reconfiguración del mercado petrolero regional ha llevado a que el crudo venezolano fluya nuevamente hacia Estados Unidos bajo nuevos acuerdos, dejando a la isla fuera de parte del reordenamiento energético en el Caribe.