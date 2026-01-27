americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Un análisis del gobierno de EEUU revela que Cuba habría revendido cerca del 60 % del petróleo subsidiado que le envió Venezuela entre 2024 y 2025

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
pdvsa-refineria-780x446.jpg

Mientras millones de cubanos enfrentan apagones y escasez de combustible, un análisis del gobierno de EE. UU. revela que gran parte del petróleo venezolano fue enviado a Asia para su reventa.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró este martes que Cuba revendió cerca del 60 % del petróleo subsidiado que recibió de Venezuela entre finales de 2024 y 2025, en medio de una de las crisis energéticas más graves que vive la isla en décadas.

Según la investigación publicada por El Nuevo Herald y basada en un análisis no divulgado previamente por Washington, Cuba habría recibido alrededor de 70,000 barriles diarios de crudo y derivados venezolanos durante ese periodo, pero después habría enviado a Asia unos 40,000 barriles por día, equivalentes a casi el 60 % de esa cantidad, para su reventa comercial.

trabajadores-pdvsa-1.jpg

Declaraciones del funcionario estadounidense

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, calificó la operación como una prueba de que el régimen cubano “prioriza su propio enriquecimiento” mientras los ciudadanos sufren apagones, escasez de combustible y cortes prolongados de electricidad.

“Los cubanos de a pie merecen saber la verdad sobre por qué el régimen oculta miles de millones en cuentas bancarias en el extranjero en lugar de invertir en electricidad, infraestructura y necesidades básicas”, afirmó la fuente.

Dudas y evidencia sobre la reventa

Expertos en energía y analistas habían sospechado durante años que parte del petróleo venezolano no llegaba a las termoeléctricas cubanas, sino que era comercializado en mercados internacionales. En diciembre pasado, fuerzas estadounidenses incautaron cerca de la costa venezolana un petrolero vinculado a la llamada “flota oscura”, que había transferido parte de su carga a otro buque con destino a Asia.

Datos que cambian la percepción

Las cifras del análisis oficial superan con creces las estimaciones previas de otras agencias, que ubicaban los envíos venezolanos a Cuba en un rango mucho menor. Esto sugiere que una parte significativa del petróleo nunca llegó a la isla para aliviar su déficit energético.

Contexto crítico: fin de la alianza energética

Este escándalo surge justo cuando la alianza energética entre Caracas y La Habana se encuentra en fuerte tensión tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, lo que ha prácticamente interrumpido el suministro petrolero venezolano.

En paralelo, se han reportado casos de buques petroleros que cambiaron su rumbo durante la travesía, como el caso del Mia Grace, que desvió su destino hacia República Dominicana en plena travesía, generando incertidumbre sobre la llegada de combustible a Cuba.

Además, la reconfiguración del mercado petrolero regional ha llevado a que el crudo venezolano fluya nuevamente hacia Estados Unidos bajo nuevos acuerdos, dejando a la isla fuera de parte del reordenamiento energético en el Caribe.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
comienzan a llegar a cuba cientos de medicos desde venezuela tras la caida de maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energetico en cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Claudia Rosel, Archivo)

Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba: "es una decisión soberana"

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter