Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba: "es una decisión soberana"

“Pemex (Petróleos Mexicanos) toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba... así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria a la pregunta expresa de si hubo alguna consideración política para suspender un envío.

No obstante, agregó que México seguirá siendo solidario con La Habana, que sufre una seria crisis energética creciente.

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro la llegada de crudo venezolano a la isla, que ya se había reducido mucho, quedó paralizada y las presiones de la administración de Donald Trump al gobierno cubano crecieron.

México se situó entonces como abastecedor clave de combustible a La Habana junto con Rusia.

En su último informe Pemex reportó el envío de casi 20.00 barriles diarios de petróleo a Cuba de enero al 30 de septiembre de 2025. Ese mes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitó Ciudad de México. Después, académicos de la Universidad de Texas que rastrean los envíos utilizando tecnología satelital indicaron que la cifra había descendido a unos 7.000 barriles.

Los analistas esperaban ahora más presiones de Washington para que estos envíos se frenen dadas las crecientes exigencias de Trump para que México dé mayores resultados en la lucha contra los cárteles.

Sheinbaum lleva semanas diciendo que proporcionaría datos claros de las exportaciones a Cuba, pero todavía no lo ha hecho y el martes insistió en que las decisiones que toma el país son autónomas.

“La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno”, dijo la mandataria.

El gobierno cubano no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios.

