Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Air France suspende sus vuelos a La Habana por falta de combustible en Cuba. La crisis energética golpea el turismo y provoca cancelaciones de aerolíneas internacionales

La aerolínea francesa Air France anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Aeropuerto ParísCharles de Gaulle y La Habana debido a la grave escasez de combustible que afecta actualmente a Cuba.

Según informó la compañía a la agencia AFP, la medida entrará en vigor el 29 de marzo y se mantendrá, al menos, hasta el 15 de junio, siempre que la situación energética en la isla mejore.

Air France explicó que la decisión responde a la falta de carburante para aviación (Jet A-1) en los aeropuertos cubanos y al impacto que esta crisis está teniendo sobre la actividad económica y turística del país.

Una ruta clave entre Europa y Cuba

Actualmente la aerolínea opera tres vuelos semanales entre París y La Habana con aeronaves Boeing 787, una de las conexiones directas más importantes entre Cuba y Europa.

Antes de anunciar la suspensión, varios vuelos ya estaban realizando escalas técnicas en Bahamas para repostar combustible, debido a la imposibilidad de hacerlo en aeropuertos cubanos.

La cancelación de esta ruta afecta especialmente a viajeros cubanos y turistas europeos que utilizan París como hub internacional para conexiones con decenas de destinos globales.

Aerolíneas abandonan la isla

Air France se suma a otras compañías que ya han suspendido operaciones hacia Cuba en medio de la crisis energética.

Entre ellas figuran:

  • Air Canada

  • WestJet

  • Air Transat

  • Nordwind Airlines

  • Rossiya Airlines

La cadena de cancelaciones refleja el deterioro del suministro energético en la isla, que ya afecta sectores clave como el transporte, el turismo y la logística aérea.

Pasajeros recibirán reembolso o cambios

Air France indicó que los pasajeros con reservas afectadas serán contactados directamente por correo electrónico, SMS o mediante la aplicación de la compañía.

Los clientes podrán:

  • Cambiar la fecha del viaje

  • Recibir un vale de viaje

  • Solicitar el reembolso total del boleto sin cargos

Crisis energética presiona a la economía cubana

La escasez de combustible forma parte de una crisis energética más amplia que ha golpeado a Cuba en los últimos meses.

La falta de carburante afecta no solo a la aviación, sino también al transporte público, la producción económica y el turismo, uno de los principales generadores de divisas para la isla.

Expertos advierten que si el problema de abastecimiento continúa, más aerolíneas podrían suspender operaciones hacia Cuba en los próximos meses.

