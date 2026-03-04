Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

La aerolínea francesa Air France anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Aeropuerto ParísCharles de Gaulle y La Habana debido a la grave escasez de combustible que afecta actualmente a Cuba .

Según informó la compañía a la agencia AFP, la medida entrará en vigor el 29 de marzo y se mantendrá, al menos, hasta el 15 de junio , siempre que la situación energética en la isla mejore.

Air France explicó que la decisión responde a la falta de carburante para aviación (Jet A-1) en los aeropuertos cubanos y al impacto que esta crisis está teniendo sobre la actividad económica y turística del país.

Actualmente la aerolínea opera tres vuelos semanales entre París y La Habana con aeronaves Boeing 787 , una de las conexiones directas más importantes entre Cuba y Europa.

Antes de anunciar la suspensión, varios vuelos ya estaban realizando escalas técnicas en Bahamas para repostar combustible, debido a la imposibilidad de hacerlo en aeropuertos cubanos.

La cancelación de esta ruta afecta especialmente a viajeros cubanos y turistas europeos que utilizan París como hub internacional para conexiones con decenas de destinos globales.

Aerolíneas abandonan la isla

Air France se suma a otras compañías que ya han suspendido operaciones hacia Cuba en medio de la crisis energética.

Entre ellas figuran:

Air Canada

WestJet

Air Transat

Nordwind Airlines

Rossiya Airlines

La cadena de cancelaciones refleja el deterioro del suministro energético en la isla, que ya afecta sectores clave como el transporte, el turismo y la logística aérea.

Pasajeros recibirán reembolso o cambios

Air France indicó que los pasajeros con reservas afectadas serán contactados directamente por correo electrónico, SMS o mediante la aplicación de la compañía.

Los clientes podrán:

Cambiar la fecha del viaje

Recibir un vale de viaje

Solicitar el reembolso total del boleto sin cargos

Crisis energética presiona a la economía cubana

La escasez de combustible forma parte de una crisis energética más amplia que ha golpeado a Cuba en los últimos meses.

La falta de carburante afecta no solo a la aviación, sino también al transporte público, la producción económica y el turismo, uno de los principales generadores de divisas para la isla.

Expertos advierten que si el problema de abastecimiento continúa, más aerolíneas podrían suspender operaciones hacia Cuba en los próximos meses.