Cuba

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Daniel Noboa denunció que funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras la expulsión del embajador cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Embajada Ecuador

Crisis diplomática escala entre Ecuador y Cuba tras expulsión del embajador y destrucción de archivos en sede diplomática

El presidente de Daniel Noboa denunció este miércoles que funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito comenzaron a quemar documentos poco después de que el gobierno ecuatoriano ordenara la salida inmediata del embajador cubano y de todo el personal diplomático.

La denuncia surge en medio de una escalada diplomática entre Ecuador y Cuba, luego de que Quito declarara persona non grata al embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y otorgara 48 horas para abandonar el país.

Videos muestran quema de documentos

Según videos difundidos en redes sociales, funcionarios de la embajada habrían prendido fuego a documentos en la azotea del edificio diplomático.

El presidente Noboa reaccionó compartiendo uno de los videos en redes sociales y escribió irónicamente: “Parrillada de papeles”, en referencia a la presunta destrucción de archivos.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han confirmado oficialmente qué tipo de documentos estaban siendo destruidos dentro de la sede diplomática.

Expulsión del cuerpo diplomático cubano

La decisión de expulsar a todo el personal diplomático cubano fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, que invocó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La medida permite a un Estado declarar persona non grata a cualquier miembro de una misión diplomática sin necesidad de ofrecer explicaciones públicas.

Quito también retira a su embajador en La Habana

Como parte de la escalada diplomática, el gobierno ecuatoriano también puso fin a las funciones de su embajador en Cuba, José María Borja López, quien ocupaba el cargo desde 2021.

La decisión implica una ruptura del nivel actual de representación diplomática entre ambos países.

Choque político interno en Ecuador

La crisis diplomática también generó reacciones dentro de Ecuador.

El expresidente Rafael Correa criticó la expulsión del personal diplomático cubano y afirmó en redes sociales que inicialmente pensó que la medida era “una broma”, además de lanzar fuertes críticas contra Noboa.

Analistas consideran que el incidente podría profundizar las tensiones políticas internas mientras se agrava el conflicto diplomático con La Habana.

