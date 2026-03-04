americateve

Trump

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

EE.UU. considera a Díaz-Canel un obstáculo para reformas en Cuba y habría planteado su salida durante negociaciones bilaterales, según reporte del Miami Herald

Por Redacción América Noticias Miami
Washington considera al mandatario cubano un obstáculo para reformas políticas y económicas en la isla

La administración del presidente Donald Trump habría planteado la posibilidad de apartar del poder al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel como parte de conversaciones discretas sobre el futuro político y económico de Cuba, según reveló un reporte periodístico basado en fuentes cercanas a las negociaciones.

De acuerdo con la información, funcionarios estadounidenses consideran que el actual líder cubano podría ser un obstáculo para las reformas que Washington busca impulsar en la isla en el marco de eventuales acuerdos para flexibilizar sanciones.

Contactos discretos durante la cumbre del Caribe

El reporte señala que asesores del secretario de Estado Marco Rubio transmitieron esta posición durante un encuentro con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro, en el marco de la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Las conversaciones habrían abordado la posibilidad de aliviar sanciones económicas contra La Habana a cambio de reformas estructurales en el sistema político y económico cubano.

Fuentes citadas indicaron que Washington considera que el liderazgo actual no tiene suficiente margen político para implementar cambios profundos.

La presión de Washington sobre La Habana

La estrategia estadounidense ocurre en un contexto de creciente presión económica y geopolítica sobre el gobierno cubano.

Entre los factores que han agravado la crisis en la isla se encuentran:

  • endurecimiento de sanciones estadounidenses

  • escasez de combustible

  • inflación elevada

  • colapso de la producción interna

  • una ola migratoria sin precedentes hacia Estados Unidos y otros países

Analistas señalan que la administración Trump considera que un eventual cambio de liderazgo podría facilitar un proceso de negociación más amplio sobre el futuro de Cuba.

El papel de la familia Castro en el poder

Aunque Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018 y el liderazgo del Partido Comunista en 2021, numerosos analistas sostienen que el núcleo del poder en Cuba continúa ligado a la estructura política y militar construida por la familia Castro.

Por esa razón, las conversaciones también habrían incluido contactos con figuras cercanas al círculo de Raúl Castro y al conglomerado militar GAESA, que controla una parte significativa de la economía cubana.

Expertos advierten que una eventual salida de Díaz-Canel no necesariamente implicaría un cambio inmediato del sistema, aunque sí tendría un fuerte impacto simbólico y político.

