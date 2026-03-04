Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

El gobierno de Daniel Noboa desplegó presencia militar en los alrededores de la Embajada de Cuba en Quito luego de declarar persona non grata al embajador cubano y a todo el personal diplomático acreditado en el país.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador , que notificó a la misión cubana que deberá abandonar el territorio ecuatoriano en un plazo de 48 horas .

Medios locales reportaron movimiento de fuerzas militares en el exterior de la sede diplomática cubana, en medio de la tensión generada por la expulsión.

| URGENTE: El personal del régimen cubano está destruyendo documentos en la terraza de la Embajada de Cuba en Quito, mientras corre el plazo de 48 horas para que la misión cubana abandone Ecuador tras la ruptura de relaciones diplomáticas. pic.twitter.com/G8RXIR68V8

La medida se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 , que permite a un Estado declarar persona non grata a miembros de una misión diplomática.

El embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y todos los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos deberán abandonar Ecuador.

De forma paralela, Noboa firmó un decreto que pone fin a las funciones del embajador ecuatoriano en Cuba , José María Borja López .

La decisión implica una ruptura del nivel actual de representación diplomática entre ambos países.

Las autoridades ecuatorianas indicaron que ofrecerán más detalles sobre la decisión en las próximas horas.

Escalada en las tensiones bilaterales

La presencia militar en torno a la embajada refleja la gravedad de la crisis diplomática.

Analistas señalan que la expulsión total del personal de una misión diplomática es una medida poco frecuente que suele aplicarse en contextos de alta tensión política.