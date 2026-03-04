americateve

Ecuador declara persona “non grata” a embajador de Cuba y su misión. Les ordena abandonar el país

QUITO (AP) — Ecuador declaró el miércoles persona “non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático y les otorgó 48 horas para que abandonen el país sudamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano informó en un comunicado que la medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque no precisó de inmediato sobre los motivos de esa decisión.

Refirió que el artículo nueve de ese convenio confiere a un país receptor la facultad de comunicar que el personal diplomático de la misión o cualquier otro miembro es persona non grata, sin tener que exponer los motivos de su medida.

The Associated Press se contactó con la embajada de Cuba en Quito, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

Tras el episodio en Caracas, el mandatario estadounidense Donald Trump intensificó los bloqueos de venta de petróleo a Cuba, a la que ha calificado de “nación fallida”.

Ecuador es uno de los aliados y colaboradores de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

FUENTE: AP

