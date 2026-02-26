Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Una nueva controversia golpea la narrativa oficial del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) tras el enfrentamiento armado en aguas de Villa Clara.

Mientras La Habana difundía una lista de presuntos detenidos vinculados al incidente en Cayo Falcones, uno de los nombres señalados apareció públicamente desde Estados Unidos para negar cualquier participación.

Roberto Azcorra Consuegra, incluido por el MININT como uno de los arrestados, aseguró que se encuentra en territorio estadounidense y que nunca participó en la supuesta operación.

Embed - Cubano desmiente desde EEUU lista de arrestados del MININT: "Yo estoy aquí” - America TEVE

“Soy yo, Roberto Azcorra Consuegra, que la dictadura de Cuba me puso en la supuesta lista de que me tienen detenido y yo estoy aquí en EE.UU.”, afirmó en conversación con Eliecer Ávila.

Azcorra, residente en Estados Unidos desde 2017 bajo asilo político, calificó la inclusión de su nombre como “algo muy grave” y cuestionó la veracidad del parte oficial.

El nombre de Azcorra apareció entre los detenidos reportados por el Ministerio del Interior tras el presunto tiroteo ocurrido frente a las costas de Villa Clara.

Según la versión oficial, una embarcación con matrícula de Florida (FL7726SH) fue interceptada en aguas cubanas y se produjo un intercambio de disparos con Tropas Guardafronteras.

El gobierno cubano reportó:

4 personas abatidas

6 heridos

7 detenidos

Incautación de armas largas, artefactos incendiarios y equipo táctico

Entre los arrestados mencionados figuraba Azcorra.

Sin embargo, el propio señalado sostiene que nunca estuvo en Cuba y que podría tratarse de una confusión de identidad o una inclusión basada en información previa no verificada.

¿Error o maniobra?

Durante la conversación pública, se planteó la posibilidad de que el régimen haya utilizado una lista previa de activistas o miembros de grupos opositores para completar el parte oficial sin confirmar identidades.

Azcorra también sugirió que podría tratarse de otra persona con nombre similar.

“No me parece casualidad”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han respondido a la negación pública ni han presentado evidencia independiente que confirme la identidad de los detenidos.

El incidente en Villa Clara

El hecho ocurrió cerca del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Según el parte oficial, los ocupantes de la lancha pretendían ingresar al país con “fines terroristas”.

Dos de los nombres incluidos en la lista —Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez— figuran en la lista nacional de personas consideradas terroristas presentada por La Habana ante la ONU.

El caso ha generado dudas adicionales sobre la transparencia del proceso y la precisión del listado oficial.