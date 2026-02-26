americateve

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Amijail Sánchez, detenido tras el enfrentamiento en Cayo Falcones, ya figuraba en la Lista Nacional de Terroristas de Cuba presentada ante la ONU

¿QUIÉN ES AMIJAIL SÁNCHEZ? EL CUBANO MARCADO COMO “TERRORISTA” TRAS EL TIROTEO EN VILLA CLARA

El nombre en el centro de la narrativa oficial

Tras el enfrentamiento armado ocurrido en aguas de Villa Clara, la dictadura cubana activó de inmediato un término con fuerte carga política: terrorismo.

En el centro de esa narrativa aparece Amijail Sánchez González, uno de los seis detenidos tras el tiroteo en Cayo Falcones y un nombre que, según las autoridades, ya figuraba desde julio de 2025 en la llamada Lista Nacional de Terroristas.

El vocero oficialista Humberto López recordó que Sánchez —a quien identificó con el alias “El Lobo”— fue incluido en esa lista el 9 de julio de 2025.

Screenshot 2026-02-26 at 11.58.16AM

¿Qué es la Lista Nacional de Terroristas?

La lista, presentada por La Habana ante la ONU, se sustenta —según el régimen— en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y en el marco jurídico interno cubano.

De acuerdo con la Gaceta Oficial del 9 de julio de 2025:

  • Amijail Sánchez nació el 13 de abril de 1978.

  • Reside en Estados Unidos.

  • Está vinculado al expediente 551/2023.

El gobierno sostiene que ese expediente se abrió tras la detención de otro cubano acusado de introducir armas por la costa norte de Matanzas con fines de atacar instalaciones militares.

Sin embargo, no se han presentado públicamente pruebas independientes ni acceso a documentos judiciales completos que respalden esas acusaciones.

El tiroteo en Cayo Falcones

Según el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), una lancha rápida con matrícula de Florida fue detectada a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino.

La versión oficial sostiene que:

  • La embarcación transportaba 10 personas armadas.

  • Desde la lancha se abrió fuego contra Tropas Guardafronteras.

  • Cuatro hombres murieron.

  • Seis resultaron heridos y fueron detenidos.

Entre los fallecidos fue identificado previamente Michel Ortega Casanova.

Hasta el momento, no existen imágenes verificadas ni versiones independientes que confirmen los detalles del enfrentamiento en alta mar.

Armas y acusaciones

El régimen afirma haber ocupado:

  • Fusiles de asalto

  • Armas cortas

  • Artefactos incendiarios artesanales

  • Chalecos antibalas

  • Mirillas telescópicas

  • Uniformes de camuflaje

Además de Sánchez, también fueron arrestados:

  • Leordan Enrique Cruz Gómez

  • Conrado Galindo Sariol

  • José Manuel Rodríguez Castelló

  • Cristian Ernesto Acosta Guevara

  • Roberto Azcorra Consuegra

Y en territorio cubano fue detenido Duniel Hernández Santos, señalado como presunto colaborador.

Un caso bajo disputa narrativa

El episodio ocurre en un contexto de alta tensión política entre La Habana y sectores del exilio en Florida.

Mientras el gobierno cubano enmarca el incidente como un intento de infiltración terrorista, voces del exilio cuestionan la versión oficial y reclaman transparencia.

La etiqueta de “terrorista” aplicada a Amijail Sánchez refuerza el encuadre político del caso y lo inserta en la narrativa histórica de confrontación entre Cuba y Estados Unidos.

