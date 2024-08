Encuentran en un tanque de basura en La Habana Vieja el cuerpo de joven reportada como desaparecida

El rapero de Freestyle Rayti Ray, quien era cercano a Lianet, le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó cómo la joven, a pesar de su corta edad, había superado momentos difíciles de depresión y ansiedad.

"Saliste adelante, demostraste que puedes brillar y volver a sonreír... y cuando todo parecía luz... te la apagaron", escribió Rayti Ray. "Baby, descansa en paz mi blanca color papel. Me niego a todo lo que me diga que ya no estás, pero si no estás, me quedaré con las sonrisas, los chats, los abrazos, consciente de que no me faltó nada por decirte".

La última comunicación de Lianet fue a través de WhatsApp con su pareja, la noche anterior a su desaparición. Su teléfono celular estaba apagado o fuera del área de cobertura poco después, lo que fue uno de los últimos rastros antes de que desapareciera.

Este terrible crimen se suma a una preocupante ola de violencia en Cuba, donde ya se han confirmado al menos 35 feminicidios en lo que va del año, evidenciando una alarmante situación en la isla.