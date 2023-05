El Taiger anuncia dos conciertos en Cuba y le llueven las críticas en las redes sociales

"No quería darles la sorpresa, pero ya no aguanté más y sí, confirmado, estará El Taiger presente en mi concierto en La Tropical este sábado. Así que ya saben, reserven que se quedan fuera", escribió Oviedo.

"A hacer el reviso de mitad de año, ¿verdad teniente? Sí, coronel", escribió felis813, mientras jorgedíaz_1987 le preguntó a El Taiger con qué gasolina se iba a mover, en alusión a la crisis de combustible que atraviesa Cuba.

"Ah, verdad, en el Cupet del MININT te llenan el tanque", ironizó el propio usuario.

Entre los usuarios que dejaron comentarios críticos al reguetonero está el influencer cubano Alexander Otaola.

"Genial para que te quedes allá. En el basurero de donde nunca debiste salir. Posiblemente con tu récord y demás, no te dejen entrar de vuelta", escribió Otaola.

El Taiguer anunció a inicios de enero pasado que actuaría en Cuba durante este año y también entonces recibió decenas de críticas. Su respuesta a sus críticos entonces fue que prefería "cargar con el odio de ustedes y no ser un malagradecido. A mí me hicieron 11 millones de gentes allá y dos del lado de acá".

"Tengo intenciones de ir a Cuba a cantar, las tengo y lo voy a hacer. La gente no tiene nada que ver con la política, y menos los que viven allí. Entonces, si yo quiero cantarle a la tierra que me vio nacer, la que me dio la vida, lo voy a hacer porque la música es mía", afirmó.

El músico, residente en Miami, ha recibido reproches por visitar Cuba y hospedarse en hoteles del Gobierno.

FUENTE: periodicocubano.com