El régimen envía a estudiantes de Medicina sin guantes ni nasobucos hacer Test de Coronavirus por toda Cuba

El opositor Guillermo Fariñas, quien reside en Santa Clara, confirmó que la Facultad de Ciencias Médicas de esa ciudad envió a los estudiantes a sus municipios de residencia, donde deberán "visitar las casas, para ver si hay alguien con síntomas ", precisó.

Fariñas aseguró que aunque los estudiantes desean que cierren las universidades y poder estar en sus casas, no se atreven a negarse porque "sería mal visto y temen que les afecte en su trayectoria".

"A la gente se le viene encima una situación de desastre y saben que no hay la infraestructura y, sobre todo, los insumos para paliar la crisis", señaló el opositor.

En el país "no hay guantes quirúrgicos, no hay medicamentos y lo único que están distribuyendo es hipoclorito de sodio. En medio de todo, están tratando de que la gente no sepa la magnitud de la pandemia", alertó Fariñas.

La edición del viernes del oficialista diario Granma destacó que son más de 28.000 estudiantes de Medicina en Cuba los que realizan las investigaciones contra el coronavirus.

El medio oficial agregó que hasta este 20 de marzo no se había reportado la existencia de la enfermedad entre estudiantes y trabajadores del sector educacional, pero confirmó la existencia de 21 casos en el país.

"La decisión del gobierno ha generado malestar" , apuntó el médico Ramón Zamora, residente en Holguín.

La población tiene un gran temor porque, según el galeno, "los que realizan las pesquisas no están bien protegidos y estarán usando los mismos equipos para cada casa o área donde hacen los chequeos. Eso en lugar de ayudar, propicia el contagio".

En Placetas, Villa Clara, la activista Arianna López denunció que con esa medida el régimen está exponiendo a los estudiantes, quienes "apenas usan protección para recorrer las áreas cuando realizan los controles".

A esa situación se une que los medios oficiales están brindando escasa información sobre los riesgos que corren las personas al contraer la pandemia, agregó.