El Médico de la Salsa echa más leña al fuego: '¿Hasta cuándo y dónde el descaro de algunos cubanos?

"El gran problema de Cuba es que hay demasiados traidores a la causa, demasiados doble caras y es urgente descartarlos y decirles: 'Oye, ¿qué bola contigo?", escribió el cantante en su perfil de Facebook.

Para Manolín, "como dijo el gran Martin Luther King: 'El problema no son los malos, el problema son los buenos que callan y no denuncian a los malos".

Aclaró que "cuando Cuba sea libre, los perdonaremos, claro que sí, pero ahora es momento de señalarlos y cuestionarlos".

En opinión del polémico músico, "Martí tampoco se permitiría el lujo de hacer lo que hacen Gente de Zona, Descemer y muchos otros".

"Para eso hay que tener un grado de indolencia, indiferencia, ignorancia o descaro muy grande... y aclaro, no sé cuál es el caso de ellos".

Según él, no pudiera llevarse "con un Castro ni con nadie del Gobierno" para que lo "deje entrar y salir, tener casa y entrar carro y poder hacer lo que no pueden hacer los demás".

"Quien diga que es envidia, no sabe ni lo que habla y esa es su incapacidad, no la mía. No tengo nada que esconder y me asiste la moral y la vergüenza. Siempre le diré la verdad a cualquiera de frente y sin miedo y siempre con los brazos abiertos por si rectifica darle la bienvenida", dijo.

"He tenido mis desavenencias con el exilio y me imagino que en algunas cosas las seguiré teniendo, eso es parte de ser libre y sincero, pero apañar o ponerme en contubernio con el gobierno cubano y traicionar la causa de todos, eso nunca y mucho menos traicionarme a mí mismo", sostuvo.

Más adelante, aseguró que le da gracia cuando dicen: "No soy comunista".

"Bueno, entonces lo que haces es peor, porque si creyeras en esa ideología y fueras comunista y tienes el valor de asumirlo, pues qué le vamos a hacer. Pero es que tampoco lo asumen y si no eres comunista te quedan dos opciones: ignorante o descarado", consideró.

"El famoso intercambio cultural, si fuera de verdad sería positivo, pero ya han pasado los años y quedó demostrado que el único interés de los de allá es ir a Miami, ganar mucho dinero, decir que no hablan de política y cuando llegan a Cuba dicen, viva Fidel", afirmó.

"Mientras creí en el intercambio, los apoyé, pero ya ninguno puede contar conmigo, pues no tienen el valor de alzar la voz por nosotros y el amor y la amistad para que sean amor y amistad, han de ser recíprocos. Por eso me pregunto ¿hasta cuándo y hasta dónde la inconsecuencia y el descaro de algunos cubanos?", concluyó.

El Médico de la Salsa, quien en 2001 abandonó Cuba y se quejó de la censura del Gobierno a algunas de sus canciones, regresó a la Isla en 2013. Dijo entonces que la política no era su tema, sin embargo, en los años siguientes publicó varios mensajes en Facebook fustigando a los Castro, e incluso aconsejándoles que se quitaran del medio.

Más recientemente, calificó a Miguel Díaz-Canel como un "socotroco".