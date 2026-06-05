Colapsan dos termoeléctricas en Cuba: sale la Guiteras y otra unidad abandona el sistema sin explicación

La crisis energética cubana sumó este viernes un nuevo episodio crítico luego de que la Unión Eléctrica (UNE) confirmara la salida simultánea de dos importantes unidades generadoras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravando aún más los apagones que afectan a millones de cubanos.

La entidad informó que la unidad 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel, salió de servicio por causas aún no precisadas, mientras que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a desconectarse debido a un nuevo salidero en la caldera.

La salida de la Antonio Guiteras representa la decimotercera avería o desconexión de la planta en lo que va de 2026, consolidándola como el símbolo más visible del deterioro del sistema energético cubano.

Lo más llamativo es que la unidad apenas había logrado reincorporarse al SEN menos de 24 horas antes de volver a salir de operación.

La termoeléctrica había sido sincronizada nuevamente con el sistema eléctrico nacional el jueves por la mañana, tras superar una avería anterior, pero no logró mantenerse estable durante un día completo.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios cargados de sarcasmo y frustración tras el anuncio oficial de la UNE.

“Es viernes y la Guiteras lo sabe”, escribió un usuario.

“La Guiteras siempre sale los viernes”, comentó otro internauta, mientras varios cubanos ironizaban con que la planta "descansa los fines de semana".

Otros usuarios criticaron el estado técnico de la instalación.

“La caldera es una coladera”, escribió uno de ellos.

“Guiteras es más inestable que el precio del dólar”, comentó otro en referencia a la volatilidad económica que vive la isla.

Una cadena interminable de averías

La planta de Matanzas ha registrado múltiples fallas durante 2026.

Entre los incidentes reportados se encuentran salideros en la caldera, averías técnicas y problemas en distintos componentes críticos que han provocado interrupciones recurrentes del servicio eléctrico nacional.

Las desconexiones registradas en marzo, mayo y junio han contribuido a déficits energéticos históricos y a apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias.

Misterio en la termoeléctrica del Mariel

Mientras la UNE confirmó que la unidad 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez también salió del sistema, el organismo no ofreció detalles sobre las causas del incidente.

La falta de información generó nuevas críticas entre los usuarios, especialmente porque esa unidad ya había presentado problemas técnicos en jornadas anteriores.

La central de Mariel es una de las principales instalaciones de generación eléctrica del país y forma parte de una infraestructura construida con tecnología soviética que enfrenta décadas de desgaste y falta de mantenimiento.

El sistema eléctrico sigue operando al límite

La salida simultánea de ambas unidades ocurre en medio de una crisis energética que se ha profundizado durante los últimos meses.

La falta de combustible, las constantes averías en las termoeléctricas y la ausencia de capacidad de respaldo mantienen al Sistema Electroenergético Nacional operando al borde del colapso.

Mientras tanto, miles de cubanos continúan enfrentando extensos apagones en medio del calor del verano, la escasez de alimentos y una creciente tensión social.