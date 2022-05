El doctor y activista cubano Alexander Pupo Casas logra finalmente salir de Cuba

“Hoy me tocó partir mi corazón en dos, dejar una parte en mi Cuba, al lado de los míos y llevarme el otro allá donde pensar con mente propia no sea delito”, explicó Pupo Casas en su perfil de Twitter, acompañado con una foto suya en frente de un avión.

“Espero que te vaya muy bien, que superes el estar lejos de tu tierra y de los tuyos. Yo hace ya muchos años pasé por lo mismo y te aseguro, es muy duro, pero hay vida después del exilio. Dios te acompañe, déjate acompañar, y te bendiga”, agregó otro internauta.

Pupo Casas no es el primer doctor opositor que abandona la isla en lo que va de año. El pasado 12 de marzo, el médico holguinero Manuel Guerra informó sobre su partida de Cuba debido a las coacciones de la Seguridad del Estado y la situación socioeconómica del país.

“En estos momentos no me encuentro en mi Patria, con dolor en mis entrañas tuve que partir y separarme de la madre que me dio a luz y amo con todas mis fuerzas. Me separé de parte de mi familia, amistades (las pocas que quedan en Cuba), de recuerdos, de mi historia, de una nación que sufre y de un pueblo oprimido”, indicó Guerra en aquel entonces.

El pasado 25 de abril también salió de la isla el médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, según confirmó él mismo en sus redes sociales.

Figueredo Aguirre y Pupo Casas pidieron a inicios de abril ayuda en redes sociales para poder abandonar el país debido a la persecución del régimen hacia ellos y la imposibilidad de ejercer sus carreras.

Carlos Martínez | americateve.com

