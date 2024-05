EEUU retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas

Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington según un nuevo reporte del Departamento de Estado que asegura que las circunstancias que llevaron a certificar que La Habana no cooperaba completamente en estos esfuerzos habían cambiado del 2022 al 2023 y que por ello ya no podía certificar a la isla como que no cooperaba plenamente en el tema antiterrorista bajo la Ley de Control de Exportaciones de Armas en el año calendario 2023.