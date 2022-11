 EE.UU. otorgó a la agencia de Miami VaCuba el permiso para operar con Orbit S.A. los envíos de dólares a Cuba

Por otro lado la empresa Orbit S.A. recibió una licencia del Banco Central de Cuba (BCC) para operar como institución financiera no bancaria, con capacidad para gestionar transferencias desde el exterior.

Hasta ahora solo otras dos instituciones cubanas de su tipo tenían permiso para gestionar transferencias provenientes del exterior, identificadas como “remesas familiares” en sus licencias específicas: FINCIMEX, S.A. —sancionada en octubre de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– y Servicios de Pago Red S.A. (REDSA) a la cual, once días después del anuncio de la sanción a FINCIMEX, S.A., le fue otorgado ese permiso que no estaba en ninguna de las cinco actualizaciones de licencias emitidas a su favor desde que obtuviera la primera en 2010.

En noviembre de 2020, Western Union, el principal remesador internacional en la Isla de las últimas dos décadas, anunció el cese de sus servicios en Cuba, que hasta el momento había estado brindando de conjunto con su agente local, FINCIMEX, parte del conglomerado militar GAESA con quien mantenía un contrato de representación desde hacía más de 20 años.

Con la aprobación de los negocios a través de Orbit S.A., VaCuba cobrará a cada cliente $7 por cada $100 que envíe a la isla, una tarifa muy económica frente a los actuales costos que rondan los $30 por cada $100 en el mercado informal.

El régimen cubano ha impulsado una dolarización parcial de la economía en un intento por frenar la inflación y la fuga de capitales. Cuba pasa por su peor crisis en más de 30 años que se manifiesta en apagones, largas filas para comprar casi cualquier producto y un incremento de la represión a las manifestaciones pacíficas de la oposición.

En febrero del 2022 el régimen cubano autorizó a Orbit S.A. a operar para gestionar las remesas. Fundada en el 2020, las operaciones de esta empresa son prácticamente desconocidas. Sin embargo la mayor parte de los analistas cubanos la señala como una pantalla de la dictadura cubana para evadir las sanciones estadounidenses.

“Orbit S.A. no tiene ningún pasado como compañía que gestiona los envíos de remesas en Cuba. Cualquier capacidad tecnológica o de cumplimiento de esa empresa es heredada de Fincimex, la compañía de los militares sancionada por Trump.

Todo lo relacionado con Orbit S.A. es sumamente opaco. No entiendo cómo OFAC pudo hacer la tarea de investigar si realmente tiene vínculos o no con los militares cubanos”, dijo Emilio Morales, director de la firma The Havana Consulting Group.

Según The Havana Consulting Group, el 51,3 por ciento de las empresas que ofrecían servicios financieros en Cuba antes de la prohibición de los tratos con los militares decidida por Trump tenían contratos con Fincimex, la empresa administrada por el ejercito.