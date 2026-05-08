Sanciones de EEUU contra conglomerado de Cuba golpean más a su paralizada economía, dicen expertos

Una mujer lleva a una niña en bicicleta en La Habana, Cuba, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

El Departamento de Estado estadounidense comunicó el jueves que de acuerdo con una orden ejecutiva presidencial del 1 mayo se disponía castigar a socios que colaboren con GAESA y reiteró la calificación a Cuba como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida en la jornada.

En la lista también incorporó a MoaNickel —la inversión conjunta de explotación de níquel de la isla con la canadiense Sherritt— quien inmediatamente se retiró del negocio.

“Es muy preocupante. La economía (isleña) ya estaba prácticamente paralizada”, dijo a The Associated Press el economista Pavel Vidal, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. “Creo que muy pocos (socios comerciales foráneos) se arriesguen a no obedecer estas sanciones”.

Se trata de un “aislamiento total, por el miedo que va a generar entre los bancos, las aseguradoras, es decir todas las empresas internacionales, de tener cualquier vínculo con Cuba” y sobre todo por el peso que tiene GAESA en esos nexos, agregó Vidal.

En base a informes que el propio Vidal analizó, GAESA controla alrededor del 40% del Producto Interno de la isla. En 2024 tenía una reserva de 14.000 millones de dólares y sus ingresos anuales superaban en tres veces los del presupuesto del Estado cubano.

“No solo se les puede congelar sus activos (a las empresas extranjeras), sino que también se pueden bloquear o restringir sus cuentas en Estados Unidos así como los viajes a Estados Unidos de sus accionistas, inversores, empleados y filiales”, advirtió, por su parte, Lee Schlenker, investigador asociado del Instituto Quincy en Washington. “Ya no podrán operar a través del sistema financiero estadounidense”.

GAESA, una corporación polémica

Creada en la década los años 90 bajo control de las Fuerzas Armadas de la isla, GAESA fue inicialmente la respuesta empresarial para enfrentar la crisis económica producida por la caída de la Unión Soviética y las ya entonces fuertes sanciones de Estados Unidos.

La idea tras su génesis, según los expertos, fue lograr una compañía eficiente bajo la vertical égida de los militares cubanos, con fama de disciplinados. Hasta su muerte en 2022 se desempeñó como su gerente el general de división, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien además fue yerno del expresidente Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha sido señalado como un contacto en conversaciones con Estados Unidos. La sanciones del jueves incorporaron a la lista negra a la también general, Ania Guillermina Lastres Morera, quien sucedió a López-Calleja.

Según la poca información disponible, GAESA tiene bajo su control decenas de tiendas minoristas, desde alimentos y electrodomésticos hasta ropa, rentadoras de autos, financieras, agencias de viaje, importadoras y maneja la administración de hoteles.

Rubio dijo que castigar a las firmas o personas que se acerquen a GAESA busca atacar “al régimen militar cubano y a las élites” en un contexto de peligro para la seguridad nacional de su país.

Trump impuso el cerco energético a la isla en enero que agudizó una crisis economica que llevaba un lustro. Cuba ha recibido solo un barco de crudo ruso en cinco meses y su producción nacional de petróleo vital para su economía es de apenas del 40%.

Las consecuencias para la población fueron devastadoras: apagones, cortes de bombeo de agua, el transporte semiparalizado, vuelos cancelados, industrias inoperantes, jornadas laborales recortadas, recogida de basura limitada, actividades culturales cerradas y el amplio servicio de salud pública o seguridad social afectado.

Líderes religiosos o de países, expertos y hasta funcionarios de Naciones Unidas han advertido de una crisis humanitaria.

FUENTE: AP