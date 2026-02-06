americateve

Cuba

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU despliega destructor, drones y aviones espía frente a Cuba para recopilar inteligencia clave en medio de crecientes tensiones con La Habana.

Por Redacción América Noticias Miami
MIAMI / CARIBE - Estados Unidos intensificó de forma visible su presencia militar frente a Cuba, con operaciones aéreas y navales de alto nivel estratégico a escasos 55 kilómetros al norte de la isla, en una señal inequívoca de presión y recopilación de inteligencia avanzada sobre el régimen de La Habana.

Fuentes de seguimiento militar confirmaron la presencia del USS Stockdale, un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense, posicionado frente a la isla, mientras un dron estratégico MQ-4C Triton realizaba maniobras de vigilancia directa frente a La Habana.

El avión espía más avanzado de EE. UU. escanea Cuba

De forma simultánea, un avión de inteligencia de señales RC-135V/W Rivet Joint, considerado la joya del espionaje electrónico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizó el miércoles 4 de febrero un recorrido completo de oriente a occidente a lo largo de la costa norte de Cuba, antes de regresar a Florida a la altura de Pinar del Río.

Según datos de FlightRadar24, la aeronave Boeing especializada en SIGINT (Inteligencia de Señales) inició su misión alrededor de las 6:33 p. m., siguiendo un patrón similar a un bojeo militar, escaneando comunicaciones, radares y sistemas electrónicos en tiempo real.

A diferencia de misiones previas, el vuelo no ocultó su transpondedor, lo que permitió su visualización por satélites civiles y militares. Analistas coinciden en que esto envía un mensaje directo a La Habana: Washington está recopilando inteligencia crítica de manera abierta y deliberada.

¿Qué buscan los Rivet Joint?

Los RC-135 Rivet Joint están diseñados para:

  • Detectar y geolocalizar radares, defensas aéreas y sistemas de armas

  • Interceptar comunicaciones militares y electrónicas

  • Establecer el llamado “orden de batalla” del adversario: activos, posiciones y capacidad de respuesta

Estas plataformas fueron utilizadas de forma intensiva en Venezuela en 2025, antes del despliegue militar estadounidense que precedió a la captura de Nicolás Maduro, y habrían sido clave para neutralizar sistemas antiaéreos enemigos.

Cada aeronave transporta más de 30 especialistas, incluyendo operadores de guerra electrónica, analistas de inteligencia y técnicos en vuelo. Su autonomía supera los 5.500 kilómetros, con capacidad de reabastecimiento aéreo, lo que permite misiones prolongadas.

Escalada visible en el Caribe

La combinación de destructor naval, dron estratégico y avión espía frente a Cuba marca una de las mayores demostraciones de vigilancia militar estadounidense en la región en años recientes, en un contexto de endurecimiento de la política de Washington hacia el régimen cubano.

Aunque el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales, expertos en defensa consideran que el despliegue eleva significativamente la presión psicológica y estratégica sobre La Habana y reduce el margen de sorpresa militar del régimen.

