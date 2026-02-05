EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

La ayuda está destinada principalmente a aquellos que viven en la región oriental de Cuba, que fue azotada por el huracán Melissa a finales del año pasado. Los suministros incluyen arroz, frijoles, pasta, latas de atún y lámparas solares que serán entregados por la Iglesia católica y su rama de ayuda humanitaria Cáritas, explicó Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

Advirtió que los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Cuba estarán en el campo "asegurándose de que el régimen no se quede con la asistencia, la desvíe o intente politizarla".

Previamente Washington envió tres millones de dólares para ayuda por desastres a los cubanos afectados por Melissa.

Lewin rechazó que la interrupción en los envíos de petróleo desde Venezuela —después de que Estados Unidos invadiera el país sudamericano y capturara al entonces presidente Nicolás Maduro— sea la causa de la situación humanitaria en Cuba.

Dijo que, durante años, la isla ha "acumulado todos los recursos para los pocos ancianos seniles que dirigen el país, para sus secuaces, para el aparato de seguridad", y a la vez acusó a Cuba de "inmiscuirse en el extranjero", incluido el "colonizar Venezuela".

"En eso es en lo que están gastando su tiempo y atención", expresó Lewin, quien señaló que su madre nació en La Habana.

"¿Por qué no pueden conseguir comida? No es porque no estemos permitiendo que el petróleo venezolano ilícito continúe enriqueciendo a Raúl Castro", añadió, refiriéndose al ex presidente cubano. "Es porque el gobierno no puede poner comida en los estantes. Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar comida para los cubanos comunes".

Lewin habló horas después de que Díaz-Canel ofreciera una inusual conferencia de prensa a la que sólo se podía acudir con invitación, en la que respondió preguntas de un grupo selecto de periodistas. The Associated Press no fue invitada.

Díaz-Canel denunció que había una "guerra psicológica" contra Cuba, y también se refirió a una amenaza reciente del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a cualquier país que le venda o proporcione petróleo a la isla, llamándola un "bloqueo energético".

Dijo que tales acciones afectan el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos. Además de los severos apagones, autoridades cubanas señalan que las sanciones de Estados Unidos —que aumentaron durante el segundo mandato de Trump— le costaron al país más de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

En su discurso de dos horas, Díaz-Canel indicó que Cuba no ha recibido envíos de petróleo desde que Washington inició un bloqueo naval a Venezuela en diciembre, lo cual le ha generado problemas a la isla para generar electricidad y para otras actividades básicas.

Díaz-Canel prometió que en una semana compartiría detalles sobre la situación actual del país caribeño y cómo la enfrentará el gobierno.

Lewin indicó que, si el gobierno cubano entra en razón y está dispuesto a permitir que Estados Unidos brinde más apoyo, podría haber más anuncios.

"Deberían centrarse en proveer para su gente, no en hacer estas declaraciones altisonantes", comentó Lewin. "Él puede hablar mucho, pero de nuevo, cualquiera que sea el gobierno, su primera responsabilidad es siempre proveer para su gente".

En su discurso, Díaz-Canel dijo que su gobierno está abierto al diálogo con Estados Unidos bajo ciertas condiciones, incluyendo el respeto a la soberanía de Cuba y sin abordar temas delicados que puedan percibirse como una interferencia en los asuntos internos cubanos.

