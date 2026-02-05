Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Compartir en:









MIAMI, Florida - El congresista republicano Carlos Giménez, nacido en La Habana y representante de un distrito clave de Florida, exigió este jueves que las aerolíneas estadounidenses Delta Air Lines y American Airlines suspendan inmediatamente sus vuelos comerciales a Cuba.

La presión se produce en medio de una escalada de medidas de la administración Donald Trump contra el régimen de La Habana.

En cartas dirigidas a los directores de las compañías, Giménez sostuvo que los vuelos regulares hacia la isla no solo benefician económicamente al gobierno cubano, sino que también contradicen “la política de seguridad nacional y pública de Estados Unidos”, y envían recursos y legitimidad a un régimen considerado hostil.

El legislador, quien preside el Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima de la Cámara de Representantes, advirtió que los vuelos representan un riesgo real para la seguridad pública y nacional, ya que facilitan ingresos que, según él, fortalecen las arcas del gobierno cubano y su aparato de represión.

ÚLTIMA HORA — El Congresista Carlos Giménez exigió cortar de inmediato todos los vuelos comerciales a Cuba, advirtiendo que mantenerlos financia directamente al aparato represivo, legitima a una dictadura designada como Estado Patrocinador del Terrorismo y pone en riesgo… pic.twitter.com/RVkxgJbmSV — UHN Plus (@UHN_Plus) February 5, 2026 Contexto político y presión adicional La demanda de Giménez se da apenas días después de que la administración Trump declarara una "emergencia nacional" en torno a Cuba, citando al país como una "amenaza inusual y extraordinaria", y anunciara posibles aranceles a naciones que suministren petróleo a la isla.

Giménez no se detuvo allí: también ha dicho que planea pedir al presidente Trump que prohíba los viajes y el envío de remesas de estadounidenses a Cuba, profundizando la campaña de presión política y económica sobre el régimen de La Habana.

Además, otros congresistas republicanos, como Mario Díaz-Balart, han respaldado estas demandas, calificando al régimen cubano como una amenaza y respaldando medidas adicionales para restringir el comercio y los lazos financieros entre Estados Unidos y la isla. Giménez sostiene que cortar los vuelos comerciales y otros vínculos económicos debilitaría al gobierno cubano y colocaría presión directa sobre sus élites dirigentes, con la esperanza de acelerar una transición política en la isla.