ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

Una decena de ciudadanos cubanos aparece vinculada a órdenes de búsqueda e investigaciones federales en Estados Unidos por delitos que abarcan desde fraudes millonarios contra Medicare y lavado de dinero hasta robos y graves acusaciones relacionadas con menores.

Los expedientes corresponden a diferentes momentos y jurisdicciones y, en varios casos, permanecen abiertos desde hace años.

Entre los fugitivos aparecen acusados de participar en esquemas que presuntamente provocaron decenas de millones de dólares en pérdidas al sistema sanitario estadounidense , mientras otros son buscados por investigaciones criminales más recientes.

En algunos expedientes, las autoridades han señalado a Cuba como uno de los posibles lugares donde podrían encontrarse los prófugos , aunque eso no significa que exista confirmación de que permanezcan actualmente en la isla.

Uno de los casos más recientes corresponde a Alberto Pérez Elías , de 57 años.

El cubano es buscado por su presunta participación en el espectacular robo a una joyería de Cape Coral, Florida , ocurrido en enero de 2026.

Según la investigación, los responsables habrían conseguido entrar al establecimiento perforando una pared.

Una vez dentro, escaparon presuntamente con joyas valoradas en más de un millón de dólares.

El FBI ofrece:

hasta $50.000 de recompensa

por información que conduzca a la localización del fugitivo.

Las autoridades advierten además que podría estar armado y ser peligroso.

Alejandro T. Pena Lam: acusado en un caso relacionado con una menor

Otro de los fugitivos es Alejandro T. Pena Lam, de 25 años.

El joven es buscado en Florida por cargos federales relacionados con la presunta explotación de una menor de 13 años para producir y transmitir material ilegal a través de internet.

Según las autoridades, Pena Lam estaba sometido a vigilancia electrónica mientras avanzaba el proceso judicial.

Sin embargo, presuntamente se quitó sin autorización el dispositivo electrónico colocado en su tobillo y desapareció.

Desde entonces permanece prófugo.

Los hermanos Benítez y un fraude de $110 millones contra Medicare

Entre los casos más conocidos aparecen tres hermanos cubanos:

Carlos Benítez,

José Benítez

y Luis Benítez.

Los tres son buscados desde hace años por su presunta participación en un gigantesco esquema de fraude sanitario.

La acusación federal sostiene que utilizaron clínicas de infusión para pacientes con VIH en Miami para presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare.

El monto del esquema investigado alcanza aproximadamente:

$110 millones.

El caso forma parte de una serie de investigaciones federales que durante años han colocado al sur de Florida en el centro de operaciones contra el fraude sanitario.

Clínicas para pacientes con VIH en el centro del esquema

De acuerdo con la acusación, las clínicas supuestamente facturaban tratamientos y servicios fraudulentos al programa federal.

El objetivo era conseguir que Medicare desembolsara grandes cantidades de dinero por procedimientos que, según los fiscales, no correspondían legítimamente a los servicios prestados.

La magnitud económica convirtió el caso de los hermanos Benítez en uno de los expedientes de fraude sanitario más notorios relacionados con fugitivos cubanos.

Las autoridades han considerado históricamente la posibilidad de que los hermanos hayan viajado a Cuba.

Sin embargo, esa referencia no confirma su ubicación actual.

Amaury Pérez: fraude sanitario y lavado de dinero

Amaury Pérez figura también entre los cubanos buscados por autoridades federales por un caso relacionado con Medicare.

Según la acusación, habría participado en un esquema de:

fraude sanitario

y lavado de dinero.

Las autoridades estimaron que la organización a la que presuntamente pertenecía generó alrededor de:

$2,5 millones en reclamaciones fraudulentas a Medicare.

El caso refleja una modalidad recurrente en investigaciones federales del sur de Florida: compañías o proveedores médicos utilizados presuntamente para facturar servicios o productos de manera fraudulenta.

Bárbaro Ortega y Raúl Camejo: fraude con equipos médicos

Otros dos nombres vinculados con investigaciones de fraude sanitario son:

Bárbaro Ortega

y Raúl Camejo.

Ambos fueron acusados de participar en un esquema basado en reclamaciones fraudulentas relacionadas con equipos médicos.

Según las autoridades, el esquema habría generado aproximadamente:

$3,3 millones en reclamaciones.

De esa cantidad, Medicare habría desembolsado alrededor de:

$972.000.

Las autoridades estadounidenses mantienen abiertos los expedientes relacionados con estos acusados.

Millones de dólares detrás de los casos

Una parte importante de los cubanos incluidos en estas investigaciones comparte un elemento común:

el fraude contra programas federales de salud.

Miami-Dade ha sido durante años uno de los principales focos de investigaciones sobre fraude al Medicare en Estados Unidos.

Los esquemas pueden involucrar:

clínicas fantasma,

equipos médicos,

tratamientos inexistentes,

reclamaciones fraudulentas

y lavado posterior del dinero obtenido.

Las cantidades reclamadas pueden alcanzar millones e incluso decenas de millones de dólares.

Cuba aparece como posible destino de algunos prófugos

Otro elemento recurrente en varios de los expedientes es la posibilidad de que algunos acusados hayan abandonado Estados Unidos.

En determinados casos antiguos relacionados con fraude sanitario, las autoridades estadounidenses han mencionado Cuba como un posible destino.

Sin embargo, esta información debe interpretarse con cautela.

Que Cuba aparezca como posible ubicación no significa que el FBI haya confirmado que el fugitivo continúe viviendo allí actualmente.

Algunos de estos expedientes llevan abiertos muchos años y la información sobre la ubicación de los prófugos puede cambiar.

Casos que abarcan casi dos décadas

La lista reúne investigaciones de épocas muy diferentes.

Algunas comenzaron durante los grandes operativos federales contra el fraude sanitario en Miami de hace casi dos décadas.

Otras son mucho más recientes, como el caso de Alberto Pérez Elías, relacionado con el robo de 2026 en Cape Coral, o el expediente de Alejandro T. Pena Lam.

Esto significa que no se trata de una única organización criminal ni de una investigación conjunta.

Son expedientes independientes que tienen en común la nacionalidad cubana de las personas buscadas y la existencia de investigaciones u órdenes federales pendientes.

Desde fraude sanitario hasta graves delitos contra menores

Los casos también muestran diferencias importantes en cuanto a la naturaleza de las acusaciones.

Entre los delitos investigados aparecen:

fraude al Medicare,

lavado de dinero,

robo,

conspiración,

delitos relacionados con equipos médicos

y acusaciones vinculadas con explotación de menores.

Cada persona debe ser considerada inocente mientras no exista una condena definitiva, y las acusaciones deberán ser probadas ante los tribunales correspondientes.

El FBI mantiene abiertas las búsquedas

Los expedientes continúan activos mientras las autoridades intentan localizar a los fugitivos.

En determinados casos, como el de Alberto Pérez Elías, existe además una recompensa económica para quienes proporcionen información que permita realizar un arresto.

Las autoridades recomiendan no intentar detener personalmente a una persona buscada, especialmente cuando existe una advertencia de que podría estar armada o ser peligrosa.

La información debe ser comunicada directamente a las autoridades.

Una lista marcada por los grandes fraudes de Miami

Aunque los delitos son diversos, el peso de los casos relacionados con Medicare resulta especialmente significativo.

Durante años, el sur de Florida se convirtió en uno de los principales escenarios nacionales de investigaciones por fraude sanitario.

Los expedientes de los hermanos Benítez, Amaury Pérez, Bárbaro Ortega y Raúl Camejo muestran el enorme volumen económico alcanzado por algunos de esos esquemas.

Solo el caso atribuido a los hermanos Benítez ronda los:

$110 MILLONES.

Mientras algunos de estos fugitivos llevan años desaparecidos, otros se incorporaron recientemente a las búsquedas federales.

Y en varios casos permanece una interrogante que las autoridades estadounidenses todavía intentan resolver:

¿continúan en Estados Unidos, huyeron hacia terceros países o consiguieron refugiarse en Cuba?