Realtor cubana es arrestada en Miami tras grave incidente con sus hijas: enfrenta cuatro cargos

La agente inmobiliaria cubana Meliza Campos Sánchez , de 26 años y conocida en Instagram como la “Realtor sin filtros” , fue arrestada en Miami-Dade después de que una serie de publicaciones en redes sociales generara alarma y terminara formando parte de una investigación sobre presuntos incidentes ocurridos en presencia de sus dos hijas, de tres y seis años.

Campos Sánchez fue detenida el lunes 17 de agosto y enfrenta un cargo de incendio provocado en primer grado, uno de abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil sin daños corporales graves , según reportes de medios locales basados en documentos judiciales.

Uno de los elementos centrales del caso es un video publicado por la propia acusada en Instagram, en el que aparece utilizando una vela encendida mientras interactúa con una de sus hijas.

La mujer permanece detenida sin fianza y su expediente registra además una retención migratoria. Las menores quedaron bajo custodia de su padre.

Según el reporte de arresto, las autoridades utilizaron como evidencia un video que Campos Sánchez había publicado en su propia cuenta.

En las imágenes, la mujer vierte cera caliente de una vela encendida sobre la mano de una de las niñas , mientras intenta transmitirle un mensaje sobre superar el miedo.

“Los miedos que estás sintiendo hoy van a ser tu fuerza mañana. Porque tú eres mi hija, ¿ok?”, expresó.

Cuando la menor intentó alejarse, la madre insistió:

“¡No puedes tener miedo! Prométeme que tú no le vas a tener miedo a nada. A nada”.

La niña respondió: “Eso quema”.

La otra menor se negó a acercar las manos a la llama, según las imágenes descritas en los reportes.

El padre de las niñas llamó a las autoridades

La publicación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y generó preocupación entre usuarios que cuestionaron lo que estaban observando.

El padre de las menores, Yusniel Cue, quien aseguró que llevaba aproximadamente una semana separado de Campos Sánchez, terminó recibiendo el video a través de amistades de la mujer.

Según Telemundo 51, Cue se comunicó posteriormente con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para solicitar la intervención de las autoridades.

Un incendio en la vivienda agravó la situación

El caso tomó otra dimensión durante el domingo 16 de agosto, un día antes del arresto.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a una vivienda ubicada en el 4271 SW 95th Avenue por un incendio registrado en la cocina.

De acuerdo con el reporte policial citado por los medios locales, Campos Sánchez habría utilizado un encendedor de varilla para prender intencionalmente una prenda que previamente había rociado con un líquido inflamable.

Sus dos hijas se encontraban dentro de la vivienda en ese momento, según la acusación.

Publicó mensajes dirigidos contra su expareja

Campos Sánchez también difundió mensajes en redes sociales durante los días anteriores a su detención.

En una de las publicaciones arremetió contra su expareja y otras personas de su entorno profesional y personal.

“Como sabe que estoy sola aquí se unió con mis enemigos”, escribió.

También dirigió mensajes directamente al padre de las menores:

“Yo seré su papá y su mamá”.

En otra afirmación aseguró que nadie cuidaría a sus hijas como ella.

Las publicaciones fueron difundidas en medio de la preocupación que ya había generado el primer video.

¿Qué cargos enfrenta Meliza Campos Sánchez?

Según los registros citados, la cubana enfrenta actualmente cuatro cargos:

Un cargo de incendio provocado en primer grado.

Un cargo de abuso infantil.

Dos cargos de negligencia infantil sin daños corporales graves.

Estas son acusaciones pendientes ante los tribunales. Campos Sánchez mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

Será la Fiscalía la encargada de demostrar los cargos durante el procedimiento judicial.

Fue trasladada a un hospital antes de ingresar en prisión

Antes de ser trasladada al sistema penitenciario de Miami-Dade, Campos Sánchez fue llevada a un hospital para una evaluación bajo el Baker Act de Florida.

Esta legislación permite, bajo determinados criterios, una evaluación e internamiento involuntario temporal cuando existen razones legales para considerar que una persona puede representar un peligro para sí misma o para terceros.

La aplicación del Baker Act no constituye por sí misma un diagnóstico médico.

Posteriormente, Campos Sánchez fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK).

Un juez ordenó mantenerla detenida sin fianza

La situación judicial de la acusada se complicó después de su comparecencia ante un juez.

El tribunal ordenó que permaneciera detenida sin fianza, mientras continúa el proceso.

Además, los registros señalan una retención migratoria, lo que significa que podría quedar a disposición de las autoridades federales de inmigración si llegara a ser liberada de la custodia local, dependiendo de su situación migratoria y del procedimiento correspondiente.

La retención migratoria no equivale por sí sola a una orden automática de deportación.

Las dos niñas quedaron bajo custodia de su padre

Las menores, de tres y seis años, se encuentran actualmente bajo la custodia de su padre, según los reportes disponibles.

El caso coloca ahora el foco tanto en las acusaciones penales como en la protección de las niñas mientras avanzan las investigaciones.

La actividad profesional de Campos Sánchez también había ganado visibilidad en las redes sociales. Se presentaba como la “Realtor sin filtros” y utilizaba su plataforma para promocionar contenido relacionado con bienes raíces, desarrollo personal y empoderamiento femenino.

Ahora, algunas de esas mismas redes sociales se han convertido en una pieza importante de un caso penal que deberá resolverse ante los tribunales de Miami-Dade.