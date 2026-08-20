Cuba sufre una caída de 3% de su población en 2025 por alta migración y baja natalidad

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Por esta caída, que supera el promedio de los países cuya población disminuye en tiempos de paz, la población se redujo a 9,43 millones de habitantes a diciembre de 2025 desde el máximo reportado en 2017 de 11,26 millones.

“No se trata de un fenómeno natural: mientras las defunciones duplicaron a los nacimientos (136.214 frente a 68.064), el verdadero golpe proviene del saldo migratorio negativo, que arrastró a 245.264 personas” en 2025, indicó la página oficialista Cubadebate.

En declaraciones a ese medio Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), dijo que “el impacto más contundente sobre la estructura poblacional lo ejerce la emigración”.

Los indicadores de la ONEI también mostaron que la tasa global de fecundidad fue de 1,29 hijos por cada mujer —la más baja desde 1958—, lo que no alcanza para el reemplazo poblacional.

En tanto, los cubanos en edad laboral se redujeron en los últimos cinco años en más de un millón, pasando de 6,8 millones en 2021 a 5,6 millones en 2025, de acuerdo con la ONEI.

Cuba atraviesa una fuerte crisis económica y un proceso de migración creciente desde la pandemia de COVID-19 que golpeó a sectores claves como el turismo.

El cerco petrolero impuesto a la isla en enero de este año por el presidente estadounidense Donald Trump ha agravado la situación y semi paralizado la actividad, con severas consecuencias para la población como prolongados apagones, desabastecimiento de combustible, alimentos y medicinas y limitaciones en el transporte. FUENTE: AP