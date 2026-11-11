DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Un dron de reconocimiento marítimo MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos fue rastreado el martes 10 de noviembre realizando varios recorridos sobre aguas internacionales próximas a la costa norte de Cuba. La aeronave, identificada con el indicativo BLKCAT6 y el código ICAO AE7817, apareció en los registros públicos de seguimiento aéreo de ADS-B Exchange después de operar en la zona marítima comprendida entre La Habana y las Bahamas. El movimiento se produjo pocos días después de los ejercicios militares Moncada 2026, desarrollados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, aunque no existe confirmación oficial sobre el objetivo específico de la misión estadounidense.

La actividad de aeronaves militares estadounidenses en las proximidades de Cuba volvió a llamar la atención después de que una plataforma pública de seguimiento aéreo registrara el desplazamiento de un dron MQ-4C Triton de la Marina de Estados Unidos.

El aparato, diseñado para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento marítimo, fue identificado mediante el indicativo BLKCAT6.

Según los datos difundidos, la aeronave realizó varios recorridos sobre aguas internacionales al norte de Cuba antes de continuar su trayectoria hacia Florida.

El vuelo se produjo en un contexto de tensiones políticas y militares entre Washington y La Habana, marcado por recientes ejercicios defensivos cubanos y declaraciones de funcionarios de ambos gobiernos.

Sin embargo, el seguimiento público de una aeronave no permite determinar por sí solo qué objetivos estaba observando ni si ejecutaba una misión dirigida específicamente contra instalaciones cubanas.

El MQ-4C Triton fue rastreado entre La Habana y las Bahamas

La trayectoria atribuida al dron fue identificada mediante registros de la plataforma ADS-B Exchange, que permite visualizar información transmitida por determinadas aeronaves.

El aparato apareció identificado con los siguientes datos:

La información proporcionada señala que el dron completó varios recorridos en el área marítima situada entre la costa norte cubana y el archipiélago de las Bahamas.

Posteriormente, la aeronave tomó rumbo hacia Florida.

Los movimientos son compatibles con los perfiles de operación de una plataforma de reconocimiento marítimo, aunque no demuestran que el aparato estuviera recopilando información sobre objetivos militares cubanos.

El dron volaba a más de 8.000 metros de altura

Uno de los registros atribuidos a ADS-B Exchange situó al MQ-4C Triton a una altitud de 26.550 pies, equivalentes aproximadamente a 8.093 metros.

En ese momento, la aeronave se desplazaba a 236 nudos, unos 437 kilómetros por hora, con rumbo hacia el este.

Según el reporte, cuando se registraron esos datos el dron ya se encontraba frente a la costa noreste de Florida.

Por tanto, esa posición concreta no corresponde a un sobrevuelo del territorio cubano.

La altitud observada era inferior al techo operativo habitual de este tipo de aeronaves, que puede superar los 50.000 pies.

Esa diferencia podría responder a una fase de tránsito, a condiciones operativas específicas o a otro perfil de vuelo.

Sin información oficial de la Armada estadounidense, no es posible establecer la causa exacta.

¿Qué es el MQ-4C Triton y para qué lo utiliza la Armada de Estados Unidos?

El MQ-4C Triton es una aeronave no tripulada de gran autonomía desarrollada por Northrop Grumman para la Armada estadounidense.

Su diseño está orientado a misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre grandes extensiones marítimas.

La plataforma comparte antecedentes tecnológicos con el RQ-4 Global Hawk, aunque está adaptada a los requisitos de vigilancia naval.

Entre sus principales características se encuentran:

Capacidad de permanecer en vuelo hasta aproximadamente 24 horas.

Techo operativo superior a 50.000 pies.

Sistemas de radar con cobertura de 360 grados.

Sensores diseñados para observar y rastrear actividad marítima.

Capacidad de transmitir información a unidades navales y centros de mando.

El MQ-4C está equipado con un radar de vigilancia de exploración electrónica activa, conocido como AESA, que le permite cubrir amplias áreas marítimas.

Su función principal es proporcionar información sobre movimientos y actividades en zonas de interés estratégico.

La aeronave no necesita penetrar en el espacio aéreo territorial de un país para realizar determinadas tareas de vigilancia a distancia.

¿El dron estadounidense entró en el espacio aéreo cubano?

Hasta el momento, la información disponible no confirma que el MQ-4C Triton haya ingresado en el espacio aéreo territorial de Cuba.

El reporte sitúa los recorridos sobre aguas internacionales frente a la costa norte de la isla.

El mar territorial de un Estado se extiende, con carácter general, hasta 12 millas náuticas desde sus líneas de base, conforme al derecho internacional.

El espacio aéreo situado sobre ese mar territorial forma parte del espacio aéreo soberano del Estado.

Por tanto, para determinar si existió una incursión sería necesario contar con coordenadas precisas de la trayectoria y compararlas con los límites correspondientes.

La proximidad de una aeronave militar a las costas cubanas no constituye, por sí sola, una violación del espacio aéreo de Cuba.

El mismo dron ya había sido detectado cerca de Cuba en abril y agosto

La presencia del indicativo BLKCAT6 en las proximidades de Cuba no sería un episodio aislado.

En abril de 2026, reportes periodísticos documentaron una misión de más de 12 horas atribuida al mismo aparato.

La aeronave habría realizado recorridos próximos a La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, a una altitud cercana a los 49.000 pies.

En agosto también se informó sobre otra trayectoria que abarcó el estrecho de Florida, el golfo de México, el canal de Yucatán y áreas al sur de Cuba.

Estas operaciones reflejan el uso recurrente de plataformas estadounidenses de vigilancia marítima en la región.

Sin embargo, los reportes anteriores no permiten determinar automáticamente el objetivo de la misión del 10 de noviembre.

El vuelo ocurre después del Ejercicio Estratégico Moncada 2026

La nueva actividad aérea se produjo pocos días después de que Cuba desarrollara el Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

Las maniobras se realizaron entre el 4 y el 6 de noviembre y movilizaron a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, reservistas, milicias y estructuras civiles.

Según los reportes sobre el ejercicio, las actividades incluyeron movimientos de tropas, prácticas de defensa antiaérea y entrenamientos de combate urbano.

Las autoridades cubanas presentaron las maniobras como parte de su estrategia de preparación defensiva.

El Gobierno de La Habana había declarado 2026 como Año de Preparación para la Defensa.

La coincidencia temporal entre el ejercicio militar y el vuelo estadounidense resulta relevante para contextualizar la actividad en la región.

Sin embargo, no demuestra que la misión del MQ-4C Triton haya sido ordenada como respuesta directa a las maniobras cubanas.

General cubano advierte que defenderían la isla “casa por casa”

Durante las actividades militares, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Legrá Sotolongo, realizó declaraciones sobre una eventual confrontación.

El general afirmó que Cuba defendería su territorio “casa por casa, barrio por barrio”.

El mensaje forma parte de la doctrina militar cubana conocida como Guerra de Todo el Pueblo.

Esa estrategia contempla la participación de unidades militares, reservistas y estructuras territoriales en una eventual defensa del país.

Las declaraciones fueron difundidas en medio de tensiones con Estados Unidos.

No obstante, las autoridades cubanas no anunciaron que se hubiera iniciado una guerra ni que existiera una operación estadounidense confirmada contra la isla.

Más de 25 misiones de reconocimiento habrían sido documentadas cerca de Cuba durante 2026

Según reportes periodísticos citados en el material original, desde febrero de 2026 se habían documentado al menos 25 misiones de aeronaves estadounidenses de reconocimiento en las proximidades de Cuba.

Esos vuelos habrían acumulado más de 150 horas de operación.

Entre las plataformas mencionadas figuran el MQ-4C Triton, el RC-135 Rivet Joint y el P-8A Poseidon.

Las cifras de misiones y horas acumuladas corresponden a los reportes citados y no a un balance oficial completo de las operaciones estadounidenses.

Además, las aeronaves militares pueden operar sin transmitir continuamente información visible en plataformas públicas.

Por tanto, los registros abiertos no necesariamente reflejan la totalidad de la actividad aérea en la región.

Las declaraciones de Hegseth y Trump aumentaron la atención sobre Cuba

La actividad del MQ-4C Triton se produce después de declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sobre las relaciones con La Habana.

En agosto de 2026, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó, según el reporte citado, que las opciones militares seguían formando parte de las herramientas disponibles para Washington.

En octubre, el presidente Donald Trump también se refirió a la posibilidad de acercar buques militares estadounidenses a las costas cubanas.

Estas declaraciones forman parte del contexto político en el que se desarrollan las operaciones de vigilancia.

Sin embargo, no constituyen por sí solas una orden de ataque ni una confirmación de que Estados Unidos esté preparando una intervención militar.

¿Qué estaba vigilando el MQ-4C Triton frente a Cuba?

La trayectoria descrita es compatible con una operación de vigilancia marítima, función para la que fue diseñado el dron.

El MQ-4C puede observar amplias zonas oceánicas, seguir movimientos de embarcaciones y proporcionar información a unidades navales.

Sin embargo, el registro público de vuelo no revela qué sensores estaban activos ni cuáles eran los objetivos asignados a la aeronave.

Tampoco permite determinar si el dron estaba recopilando información sobre instalaciones militares cubanas.

La Armada estadounidense no ha confirmado oficialmente el propósito específico de esta misión en la información disponible.

El hecho documentado en el reporte es el desplazamiento de una aeronave militar estadounidense cerca de Cuba. Su misión exacta y cualquier relación operativa con los ejercicios militares cubanos siguen sin confirmación oficial.